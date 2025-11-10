為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒！ 台9線便道18:00恐封閉

    2025/11/10 12:38 記者王錦義／花蓮報導
    「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」視水情不排除啟動緊急封閉措施（記者王錦義攝）

    「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」視水情不排除啟動緊急封閉措施（記者王錦義攝）

    颱風鳳凰逼近，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖警戒上午7點提升為紅色警戒。公路局東區養護工程分局指出，馬太鞍集水區未來24小時累積降雨預測350~480毫米達便道封閉行動值，依雨情預判預計於今（10）日18時實施台9線預警性封閉管制，只出不進禁止人車通行，並視水情發展不排除提前或延後啟動緊急封閉措施。

    公路局東工分局指出，花蓮工務段已派員嚴密監看水情加強巡查與現場警示布設，「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」視水情不排除啟動緊急封閉措施，近端管制（堤頂處）在臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間封閉並維持淨空；封閉前由巡查人員確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯；遠端管制位在鳳林端於台9線230k+900及光復端於236k+500兩處，設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄。

    公路局建議改道路線如下，花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。工務段已派員加強巡查與現場警示布設，隨時啟動封閉措施。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息。

    「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」視水情不排除啟動緊急封閉措施。（圖由公路局提供）

    「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」視水情不排除啟動緊急封閉措施。（圖由公路局提供）

    「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」視水情不排除啟動緊急封閉措施，請用路人行駛替代道路。（圖由公路局提供）

    「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」視水情不排除啟動緊急封閉措施，請用路人行駛替代道路。（圖由公路局提供）

    圖 圖
    圖 圖
