馬太鞍溪堰塞湖升級紅色警戒 花蓮議員胡仁順批撤離亂象叢生

颱風鳳凰逼近，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖警戒今天（10日）上午7點提升為紅色警戒，花蓮縣警察局也開始透過警車用各種語言廣播撤離資訊。（鳳林警分局提供）

颱風鳳凰逼近，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖警戒今天（10日）上午7點提升為紅色警戒。花蓮縣政府也成立一級應變中心，社會處也協助光復鄉公所開始執行強制撤離作業，不過縣議員胡仁順批評今早撤離亂象叢生，期盼縣府在資訊公告及整合上能夠精進。

農業部林業及自然保育署花蓮分署馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單昨（9日）晚8點半發布第24報，預告今天（10日）上午7點，將宣布馬太鞍溪堰塞湖警戒值會宣布升級為紅色警戒，今早7點也正式發出緊急通報單第25報為紅色警戒，花蓮縣府也依據紅色警戒開始相關停班課、強制撤離流程，但遭光復災民批評資訊混亂。

縣議員胡仁順臉書上寫說，今早撤離亂象叢生，從太晚公告停班停課，很多光復人都已經到班到課了、撤離搭車時間不明、昨日宣布今早7點撤離，但一直不知道是否還要上班上課等，顯見資訊公告還是有很大的落差，各單位也沒有協調好；而需要即時資訊的，除了居民，還有經過光復的用路人、來往光復工作的朋友等等。

胡仁順認為，雨天到處塞車、光復隨時會發生危機的情況下，還要大家到處跑來跑去，想著到底是要先上學還是等發佈訊息，這樣有多煎熬？從遠地來工作的鄉親也是白跑一趟！昨晚就知道今天早上7點會宣布紅色警戒，縣府光復重建中心昨晚都能先預告今天暫停服務，其他的資訊不能早點準備好、早點宣布嗎？

另外，胡仁順也反映說，徐榛蔚臉書有提供即時資訊連結，很多資訊會在縣長徐榛蔚的臉書上公布，但不少網友抱怨都被縣長臉書封鎖了，怎麼看緊急訊息？縣府也有提供2個網站分別是「花蓮縣政府颱風專區」、「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」，但前者資訊停留在今年8月，後者11月之後的訊息只有慈善團體捐贈桌椅而已，資訊不即時。

胡仁順建議民眾，可以加入縣府的line官方帳號，它會有即時資訊，雖然狀況也不太穩定；第二是趕快加入、訂閱各大新聞媒體臉書專頁和APP，記者們都很認真；第三就是加入、訂閱花蓮議員們的臉書專頁，要是認真更新的那種，這樣多方管道可以讓資訊流通更迅速。

