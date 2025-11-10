鳳凰颱風恐直撲 澎湖已出現12級強風

鳳凰颱風來襲前夕，白沙傳出行道樹折斷。（澎湖縣政府消防局提供）

鳯凰颱風來勢洶洶，根據中央氣象署資料研判，預估可能對澎湖的海上、陸地安全造成影響，今（10）日澎湖西嶼已出現12級強陣風，澎湖縣政府消防局各外勤分隊，提前做好防颱準備，積極整備相關防救災器材，以防患未然。

澎湖縣政府消防局提醒，民眾颱風期間應隨時透過新聞報導、氣象署網站等媒體，注意颱風最新動態；儘量減少不必要外出，也勿進行海上活動及觀潮；家中應準備蠟燭、手電筒、沙包；清理水溝渠道，保持暢通以免堵塞造成積水；工地應加強安全措施，鷹架、圍籬應固定；懸掛在屋外的看板、招牌應取下或釘牢，以免被風吹落。

請繼續往下閱讀...

受到鳳凰颱風及其外圍環流、東北季風影響，澎湖風勢強勁，西嶼地區出現10至12級強陣風，強風也造成路樹傾倒、二崁停車場標誌桿折歪等零星災情，民眾外出應留意周邊環境及行車路況，保護自身與家人安全。

中央氣象署預估，10日至12日台灣各地陸續受鳳凰颱風及其外圍環流、東北季風影響，各地風雨視颱風風路徑及接近程度而定，12日澎湖有大雨或局部豪雨機會。

西嶼出現12級強風，導致路邊停車場標誌桿折斷。（曾右鑫提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法