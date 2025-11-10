為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風恐直撲 澎湖已出現12級強風

    2025/11/10 12:39 記者劉禹慶／澎湖報導
    鳳凰颱風來襲前夕，白沙傳出行道樹折斷。（澎湖縣政府消防局提供）

    鳳凰颱風來襲前夕，白沙傳出行道樹折斷。（澎湖縣政府消防局提供）

    鳯凰颱風來勢洶洶，根據中央氣象署資料研判，預估可能對澎湖的海上、陸地安全造成影響，今（10）日澎湖西嶼已出現12級強陣風，澎湖縣政府消防局各外勤分隊，提前做好防颱準備，積極整備相關防救災器材，以防患未然。

    澎湖縣政府消防局提醒，民眾颱風期間應隨時透過新聞報導、氣象署網站等媒體，注意颱風最新動態；儘量減少不必要外出，也勿進行海上活動及觀潮；家中應準備蠟燭、手電筒、沙包；清理水溝渠道，保持暢通以免堵塞造成積水；工地應加強安全措施，鷹架、圍籬應固定；懸掛在屋外的看板、招牌應取下或釘牢，以免被風吹落。

    受到鳳凰颱風及其外圍環流、東北季風影響，澎湖風勢強勁，西嶼地區出現10至12級強陣風，強風也造成路樹傾倒、二崁停車場標誌桿折歪等零星災情，民眾外出應留意周邊環境及行車路況，保護自身與家人安全。

    中央氣象署預估，10日至12日台灣各地陸續受鳳凰颱風及其外圍環流、東北季風影響，各地風雨視颱風風路徑及接近程度而定，12日澎湖有大雨或局部豪雨機會。

    西嶼出現12級強風，導致路邊停車場標誌桿折斷。（曾右鑫提供）

    西嶼出現12級強風，導致路邊停車場標誌桿折斷。（曾右鑫提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播