鳳凰罕見11月襲台！影響時程表曝 颱風論壇：全台風雨無一倖免

鳳凰颱風全台風雨時程表。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

鳳凰來勢洶洶，恐成為罕見的11月侵襲台灣颱風，除了中心可能直接中南部外，受東北季風影響，北台灣也將有明顯雨勢，全台這次沒有地方能夠倖免。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」今（10日）發文指出，順著太平洋高壓明確導引下，鳳凰颱風路徑大局已定，將以拋物線走向北轉，再轉東北撲向西部陸地；以目前資料看，週二至週四（11-13日）是颱風影響最劇烈的時候，週三晚至週四晨是颱風本體最接近的時段，中心預計在西南部登陸，隨後將迅速穿山，快速往東北離去、減弱。

預計鳳凰向台灣靠近的同時將逐漸減弱，將以輕颱強度登陸的機率最高，不過中南部這次沒有山脈阻擋，颱風核心附近，風雨仍然會相當有感。

「颱風論壇」PO出鳳凰颱風風雨時程表，強調這次各地風雨最劇烈的時段，很可能是「錯開」的，在北部、東部雨勢緩和的同時，中南部可能才剛開始，民眾要注意風雨時段的落差，各地風雨時程如下：

雙北、基隆、宜花東、恆春半島：在颱風環流及東北季風共伴之下，將有間歇強風及豪雨出現，影響最劇烈的時候是落在今明兩天，而颱風本體撞上來的週三，尤其是基隆北海岸、宜花東，劇烈降雨會相當有感，影響卻不輸颱風直撲的西部，蘇花山區或堰塞湖風險區域要非常注意。

桃、竹、苗：由於雪山山脈阻擋，除了今明沿海風力很強以外，預期是偶爾的間歇風雨為主，對西北部的影響，預計很有限。

中、彰、投：週三晚間前暫無影響，要等到颱風核心登陸後，中部才會有風雨出現（但山區雨勢較大），但隨著颱風撞山，很快地遠離、減弱，週四風雨預計又會緩和，整體影響時間預計不會太久。

雲林至屏東：明起外圍環流就會一陣陣掃入，有間歇雨勢出現，愈南邊就愈有感，但這還只是前菜。週三颱風核心接近時，風雨逐漸增強，要特別注意增強的時間可能很快，很可能從原先微弱風雨，突然就變成強風豪雨。颱風中心很可能在週三夜間，在西南部沿海擇地登陸，具體的登陸點還要再觀察，不過登陸點及其南側，風雨會相當強勁。

澎、金、馬：在東北季風及颱風環流加成下，外島地區，全程都是強勁陣風影響。其中週三晚間，颱風核心將掃過掃過澎湖群島上空，當下將會有強風豪雨，請注意。

