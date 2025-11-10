雞蛋檢出芬普尼 雲縣今再稽查已全面下架

雲林縣衛生局今日到縣內38家全聯賣場稽查有疑慮的蛋品是否全面下架。（圖由雲林縣衛生局提供）

彰化縣文雅畜牧場生產的4批雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，約有15萬顆流入全國9縣市的全聯，雲林縣衛生局表示，本月7日接獲通知，8日全縣37家全聯及1家大全聯販售都已全面預防性下架，今（10）日上午派員前往稽查，確認已全面下架，並將持續配合中央加強市售蛋品稽查抽檢。

衛生局食品衛生科長林小玲指出，7日接獲通知，8日以電話連絡全縣38家全聯賣場，店家回覆第一時間有問題的雞蛋已全面預防性下架，今天上午再派員前往38家販賣點稽查，確認是否全面下架。

請繼續往下閱讀...

衛生局提醒，民眾若有到全聯購買該批雞蛋可持發票或產品，可向原購買商退換貨，食藥署公布下架回收蛋品有9個品項，分別為四日鮮蛋/10粒裝、巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝、大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝、悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝、富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝、初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝、四季巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝、香草園洗選蛋/10粒裝、鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法