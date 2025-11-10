為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鹽水國小與馬國小學視訊交流 展現熱情與創意

    2025/11/10 11:48 記者王涵平／台南報導
    鹽水國小今年3月前往馬來西亞與柔佛州啟東華文小學進行國際交流，今日再透過線上視訊，以「蜂炮傳真情，台灣馬來鄰距離」為主題。（鹽水國小提供）

    鹽水國小今年3月前往馬來西亞與柔佛州啟東華文小學進行國際交流，今日再透過線上視訊，以「蜂炮傳真情，台灣馬來鄰距離」為主題。（鹽水國小提供）

    鹽水國小今年3月前往馬來西亞與柔佛州啟東華文小學進行國際交流，今日再透過線上視訊，以「蜂炮傳真情，台灣馬來鄰距離」為主題，結合英語共學、文化介紹與美食分享，讓兩地學生在鏡頭前互動，展現熱力與創意。

    視訊由鹽水國小校長林良駿為馬來西亞師生介紹鹽水國小的課程及蜂炮文化和體驗裝備，並邀請馬來西亞師生前來實體交流。兩校學生再以英語共讀繪本，練習用英語進行自我介紹與生活對話，並輪流介紹家鄉的文化特色。

    鹽水國小學生以在地特色「鹽水蜂炮」為主題，介紹蜂炮節的歷史與祈福意涵，並分享鹽水意麵等在地美食；啟東小學學生則以色彩繽紛的馬來傳統美食作為交流亮點，展現多元文化的風貌。學生不僅學習英語口說與聆聽，更在笑聲與掌聲中體驗跨國友誼的真摯情感。

    兩校師生都表示，課程不僅讓孩子們「從在地出發，與世界接軌」，也為未來更深度的國際合作奠定基礎。林良駿表示，孩子透過學習看見世界，也讓世界看見台灣，展現台灣學生的自信與熱情。

    鹽水國小今年3月前往馬來西亞與柔佛州啟東華文小學進行國際交流，今日再透過線上視訊，以「蜂炮傳真情，台灣馬來鄰距離」為主題。（鹽水國小提供）

    鹽水國小今年3月前往馬來西亞與柔佛州啟東華文小學進行國際交流，今日再透過線上視訊，以「蜂炮傳真情，台灣馬來鄰距離」為主題。（鹽水國小提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播