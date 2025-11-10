15萬芬普尼蛋下架 桃園楓康超市內壢店、青埔店已售出43盒

追查彰化問題蛋流向，桃園市衛生局10日前往相關通路稽查。（桃園市衛生局提供）

彰化縣埤頭鄉文雅畜牧場生產「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，同批約15萬顆全面下架回收，桃園市衛生局今（10）日稽查後表示，全市僅有中壢區的楓康超市內壢店、青埔店有問題蛋，店家已預防性下架或退回，全聯未傳出有問題蛋；也有消費者得知後，今天一早就退「蛋」。

桃園市衛生局說明，楓康超市內壢店接獲彰化縣衛生局通報，埤頭鄉文雅畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超標，已預防性下架溯源碼「I47045」的蛋品，統計內壢店「四日鮮蛋盒蛋」售出39盒、下架1盒，另，內壢店及青埔店共進貨「巨卵」13盒，已售出4盒、下架9盒，兩品項總共售出43盒、退回10盒至總公司，並追蹤複驗及張貼告示。

桃園市衛生局表示，今年蛋品抽驗含芬普尼129項，中央22件均合格，衛生局11月專案20件，已抽17件，今續抽5件，兵分6線查核。

前往超市退「蛋」的消費者說買了2盒，是買1送1，1盒已經吃了一些、1盒還完整，昨天看到群組有人PO文說有問題蛋，趕快把冰箱的蛋拿出來比對，日期、牌子都一模一樣，所以今天一早店開了後就趕緊詢問店家並將蛋帶來退貨，這盒蛋已經吃了1、2顆，雖然蛋很小1顆，還是會擔心身體會否有狀況，只能持續觀察了。

楓康超市營業處資深處長簡肇毅表示，全台楓康有52家門市，鮮健「四日鮮蛋盒蛋」共進貨600盒、下架414盒，「巨卵」進貨126盒、下架87盒，針對此批號溯源碼的雞蛋，消費者都可憑發票及商品退貨，也陸續接到消費者詢問，從昨晚到今天上午大概退了15盒。

針對「雞蛋檢出農藥芬普尼」事件，桃園市議員李宗豪今日於市政總質詢指出，全國約15萬顆問題蛋流向9縣市，衛生局長賈蔚說明，桃園市僅有位於中壢區的超市，衛生局已立即稽查，確認店家下架回收並完成追蹤，李宗豪肯定市府的即時應變，但也強調此事件再度凸顯食安通報與源頭監管的重要性。

李宗豪建議，市府應建立「食品安全風險即時通報群組」，納入衛生局、農業局、教育局、經發局及新聞處等單位，一旦檢出異常，能同步啟動稽查、下架與公告，縮短應變時間，他也指出，雞蛋農藥問題往往與飼料來源或除蟲用藥誤用有關，要求農業局與衛生局定期抽驗蛋品藥物殘留，加強飼料及環境用藥監督與教育輔導，建立追溯與預防機制。

彰化縣問題蛋流入桃園中壢2家超市，消費者10日一早前往退貨。（記者鄭淑婷翻攝）

