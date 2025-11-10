​彰化15萬顆雞蛋芬普尼超標 鎖定環境污染追查

彰化文雅畜牧場生產的一批雞蛋被檢出農藥「芬普尼」殘留超標，這批洗選蛋上溯源碼上排數字是畜牧場代號「I47045」，下排數字是包裝日期與生產方式。251023C就是2025年10月23日包裝，C代表的是一般籠飼生產。（彰化縣衛生局提供）

彰化縣文雅畜牧場生產的一批雞蛋被檢出農藥「芬普尼」（Fipronil）殘留超標，約15萬顆已流入零售市場，業者緊急下架回收。農業部畜牧司抽驗，飼料中未檢出芬普尼成分。彰化縣政府農業處、衛生局及動物防疫所今（10）日上午聯手前往採樣，全面追查污染來源。

初步調查，該牧場共有4批次雞蛋檢出芬普尼，其中部分批次殘留量達0.03ppm，超出法規容許值0.01ppm達三倍。外界懷疑可能與飼料或環境使用的消毒劑有關，但農業部畜牧司抽驗結果顯示，飼料中並未檢出芬普尼成分。

對此縣府今日出動多單位，將針對該牧場環境、水源及消毒劑等項目進行採檢，並啟動源頭管制機制，一旦檢驗結果出爐，將第一時間對外公布。

彰化縣府農業處等單位前往牧場採樣，全面追查污染來源。（記者陳冠備攝）

防檢人員匆匆走到門口拿取檢驗相關報告。（記者陳冠備攝）

彰化縣動物防疫所派員到場檢驗。（記者陳冠備攝）

