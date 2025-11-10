為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣要分6年汰換國中小課桌椅 竹市議員要求市府規畫跟進

    2025/11/10 12:25 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹縣將分6年汰換國中小課桌椅 竹市議員要求市府規畫跟進。（新竹縣府提供）

    竹縣將分6年汰換國中小課桌椅 竹市議員要求市府規畫跟進。（新竹縣府提供）

    新竹縣府規畫今年起分6年將全縣各國中小課桌椅逐年汰換為可調式課桌椅。民進黨新竹市議員劉康彥今在單位業務質詢時指出，相較於竹縣，竹市已經很久未全面性汰換全市國中小學生的課桌椅，即使有規畫，也是局部校園汰換，木製桌椅並不符合人體工學，若學生坐姿不正確，很容易產生脊椎側彎、駝背等問題，教育處回應會逐步汰換全市國中小傳統木製課桌椅，並改用可調整式課桌椅。

    劉康彥說，許多家長關心孩子在發育期使用的課桌椅是否符合人體工學，擔心出現近視、脊椎側彎、駝背等情形，並影響學習。竹市已經很久沒有全面性汰換國中小學生的課桌椅，若有也只是局部汰換，包括去年市府共編列124萬元給內湖、茄苳、竹蓮、南寮國小共4所小學汰換課桌椅，但新的課桌椅仍是傳統那種木製。反觀竹縣規畫今年起分6年將全縣各國中小課桌椅逐年汰換為可調式課桌椅，114學年度優先汰換國小六年級及國中三年級班級1萬3085套，購置經費共2547萬7100元。

    劉康彥指出，若明年各校有類似汰換課桌椅的計畫，教育處應要輔導、指導採用符合人體工學可以可調整式的課桌椅，現在市面上有很多可調式課桌椅能隨著孩子的體型、或身高去調整，而非過去學校課桌椅都是統一高度，每學期都要搬動調換，希望教育處能以專案規畫經費，讓全市國中小課桌椅逐年逐步汰換，並優先考慮可調整式課桌椅。

    教育處回應，明年度市府將編列一億元「基本教育改善設施」經費，提供各校相關教學設備汰換改善，只要有需要都可提出申請，未來也會研議逐步汰換全市國中小傳統木製課桌椅，並改用可調整式課桌椅。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播