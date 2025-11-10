竹縣要分6年汰換國中小課桌椅 竹市議員要求市府規畫跟進

竹縣將分6年汰換國中小課桌椅 竹市議員要求市府規畫跟進。（新竹縣府提供）

新竹縣府規畫今年起分6年將全縣各國中小課桌椅逐年汰換為可調式課桌椅。民進黨新竹市議員劉康彥今在單位業務質詢時指出，相較於竹縣，竹市已經很久未全面性汰換全市國中小學生的課桌椅，即使有規畫，也是局部校園汰換，木製桌椅並不符合人體工學，若學生坐姿不正確，很容易產生脊椎側彎、駝背等問題，教育處回應會逐步汰換全市國中小傳統木製課桌椅，並改用可調整式課桌椅。

劉康彥說，許多家長關心孩子在發育期使用的課桌椅是否符合人體工學，擔心出現近視、脊椎側彎、駝背等情形，並影響學習。竹市已經很久沒有全面性汰換國中小學生的課桌椅，若有也只是局部汰換，包括去年市府共編列124萬元給內湖、茄苳、竹蓮、南寮國小共4所小學汰換課桌椅，但新的課桌椅仍是傳統那種木製。反觀竹縣規畫今年起分6年將全縣各國中小課桌椅逐年汰換為可調式課桌椅，114學年度優先汰換國小六年級及國中三年級班級1萬3085套，購置經費共2547萬7100元。

請繼續往下閱讀...

劉康彥指出，若明年各校有類似汰換課桌椅的計畫，教育處應要輔導、指導採用符合人體工學可以可調整式的課桌椅，現在市面上有很多可調式課桌椅能隨著孩子的體型、或身高去調整，而非過去學校課桌椅都是統一高度，每學期都要搬動調換，希望教育處能以專案規畫經費，讓全市國中小課桌椅逐年逐步汰換，並優先考慮可調整式課桌椅。

教育處回應，明年度市府將編列一億元「基本教育改善設施」經費，提供各校相關教學設備汰換改善，只要有需要都可提出申請，未來也會研議逐步汰換全市國中小傳統木製課桌椅，並改用可調整式課桌椅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法