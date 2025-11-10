為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘇澳溪分洪道遲未定案 議員質疑卡關！縣府：朝好的方向發展

    2025/11/10 11:49 記者游明金／宜蘭報導
    蘇澳溪分洪道遲未定案，縣議員黃琤婷（左）在議會質詢關心進度問題。（取自議會官網）

    蘇澳溪分洪道遲未定案，縣議員黃琤婷（左）在議會質詢關心進度問題。（取自議會官網）

    宜蘭縣蘇澳溪分洪道遲未定案，縣議員黃琤婷今在議會質詢關心進度，尤其颱風又要來了，民眾都十分憂心，希望縣府與中央加速協調，盡速核定發包施工；縣府水利資源處表示，全案已提報行政院審查中，應該朝好的方向發展，如果遲未核定，縣府會研議替代方案。

    黃琤婷指出，極端氣候，宜蘭防洪問題愈來愈嚴峻，15年前梅姬颱風造成重大災情，很多民眾記憶深刻，這2天又聽到颱風要來要下大雨，她就覺得有點擔心，希望淹水問題能有效解決問題。

    她提到，蘇澳溪分洪道工程在112年3月中央就核定全額補助54億，同年行政院長陳建仁也到現場視察宣示要守護蘇澳，捍衛人民安全，113年11月政委陳金德也再次關心工程進度，承諾加速行政程序與招標作業，但到今天為止都沒看到實質進度，中央與縣府協調溝通狀況到底是如何？

    縣府水資處長李岳儒說，蘇澳溪分洪道中央的對口單位是經濟部水利署，目前最新進度是工程基本設計、用地取得都已完成，但今年3月整個經費從54億增加到75億元的修正計畫，提報行政院還在審查中，希望促成修正計畫趕快核定，沒有核定工程就無法上網發包，後面也會延遲。

    黃琤婷表示，如果程序卡關有沒有替代方案，是不是可以分階段發包或有其他想法，蘇澳防洪是最基本的問題，也是根本解方，到現在這麼多年也都沒有動靜，民眾難免懷疑中央誠意與效率在哪裡？這是地方很重要的事情，縣府要全力進行溝通。

    李岳儒指出，據他所知，這個案子應該朝好的方向走，如果真的中央遲遲沒動，縣府與經濟部一河川分署會有替代分案，再提供書面報告給議員。

    蘇澳溪分洪工程示意圖。（宜蘭縣政府提供）

    蘇澳溪分洪工程示意圖。（宜蘭縣政府提供）

    蘇澳溪分洪工程分洪入口。（宜蘭縣政府提供）

    蘇澳溪分洪工程分洪入口。（宜蘭縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播