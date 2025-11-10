為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃市青年局攜手世界展望會推動體育志工服務 SBL台銀球星張家禾熱血助陣

    2025/11/10 11:53 記者李容萍／桃園報導
    桃市青年局攜手世界展望會推動體育志工服務，SBL台銀球星張家禾熱血助陣 。（桃市青年局提）

    桃園市政府青年事務局於中壢國民運動中心辦理青年志工服務活動，與台灣世界展望會「籃海計畫」青少年籃球隊「希利克戰士隊」進行交流切磋，邀請SBL台銀球星張家禾到場指導。活動透過體育教育結合志願服務，期以籃球陪伴弱勢青少年，促進青年與孩童間正向互動，展現青年以行動支持社會公益的力量。

    青年事務局長侯佳齡今（10）日表示，感謝此次投入服務的青年志工，不論是擔任場邊支援、影像紀錄，或實際上場與孩童互動，在陪伴與交流中展現志願服務的多元樣貌。透過體育作為連結，志工不僅支持孩子們建立自信，也從互動過程中深化對社會關懷與包容的理解，體現青年參與公共服務的正向能量。

    台灣世界展望會自2022年起推動「籃海計畫」，以籃球運動教育陪伴弱勢青少年，培養紀律、堅持與團隊合作精神，協助孩子們累積面對生活挑戰的內在能力。本次交流安排團隊熱身、三對三教學對抗與五對五友誼賽，張家禾亦親自下場示範技巧，帶領孩子在汗水中體會合作與成就，現場氣氛熱烈，充滿鼓勵與支持。

    青年局除持續關注弱勢青少年議題，過去已辦理兒少藝術創作、團康互動及繪本陪讀等服務方案，未來將持續與社福團體、教育單位及企業合作，推動更多主題性的公益行動，鼓勵青年透過陪伴與參與，培養社會責任，成為推動改變的正向力量。更多資訊可至「桃青參一咖」臉書專頁查詢，並加入青年志工行列。

