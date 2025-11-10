鳳凰颱風來襲 賴清德：該撤離就撤離、將傷害降到最低

總統賴清德今日出席位於台大舉辦的台灣橋樑計畫開幕式後向媒體主動表示，全國人民要共同做好防颱準備，將颱風「鳳凰」的傷害降到最低。（記者塗建榮攝）

中度颱風「鳳凰」來襲，總統賴清德今（10）日出席位於台大舉辦的台灣橋樑計畫開幕式後，向媒體主動表示，颱風「鳳凰」的路徑非常罕見，花蓮堰塞湖已提高到紅色警戒，特別是花蓮該撤離就要撤離，全國人民共同做好防颱準備，將颱風「鳳凰」的傷害降到最低。

賴清德強調，各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，應該做好優先撤離工作，大家共同做好防颱準備，讓這一次的鳳凰颱風來襲，將傷害降到最低。

賴清德表示，鳳凰颱風即將侵襲台灣，雖然颱風的中心點預計在禮拜三跟禮拜四才會登陸台灣的陸地，但是今天跟明天的雨量會很大，可能在北海岸，還有大台北、東北部地方，主要是因為受到東北季風及颱風外圍環流的影響。

賴清德表示，花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，不管是在台灣哪一個城市，通通要做好防颱準備，因為「鳳凰」的路徑非常罕見，特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離。

