鳳凰颱風恐直撲中部 南投縣長許淑華：保全戶該撤即撤

鳳凰颱風來勢洶洶，12日不排除從中部登陸。（圖擷取自中央氣象署）

鳳凰颱風來勢洶洶，且可能從中部登陸，鑑於花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰流造成重大災情，南投縣長許淑華今（10日）在縣務會議指出，由於中央已特別把每一個縣市需要撤離的保全戶做清查，如洗腎、孕婦等保全戶該撤就要撤，但若因地形等因素，大規模部落撤離有困難或有更大風險，也請各鄉鎮市公所要依視自己的條件狀況，清楚向中央表達意見及說明。

許淑華表示，鳳凰颱風目前有減弱狀況，但仍有許多不確定因素，且從中部登陸機率蠻大，風速也可能隨時產生變化，大家必須嚴加注意。由於前陣子花蓮光復鄉才發生馬太鞍溪堰塞湖潰流悲劇，中央加緊腳步防颱，特別把每一個縣市受關注需要撤離的保全戶做徹底清查，因此大家必須把防颱措施做得更完善，如洗腎、孕婦等保全戶該撤就要撤，以確保民眾生命財產安全。

許淑華強調，縣府會與中央及各鄉鎮市公所保持密切聯繫，做好各項防颱準備，也提醒民眾隨時注意颱風發展狀況，有些活動可以提早取消的就應事先做好安排，務必提高防颱警覺性，保障自身安全。

鳳凰颱風來勢洶洶，南投縣長許淑華10日在縣務會議提醒各鄉鎮市公所落實防颱措施，保全戶該撤就要撤。（記者張協昇攝）

