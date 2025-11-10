為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國道客運9028將停駛 宜縣溪南區居民喊生命線不能斷

    2025/11/10 11:03 記者游明金／宜蘭報導
    國道客運9028蘇澳到新店路線，大都會客運計畫年底停駛。（議長張勝德提供）

    國道客運9028蘇澳到新店路線，大都會客運計畫年底停駛。（議長張勝德提供）

    國道客運9028蘇澳到新店路線，大都會客運計畫年底停駛，民眾提出陳情，停駛將造成溪南地區民眾通勤通學與醫療不便，生活將受嚴重影響；宜蘭縣議長張勝德籲中央重視縣民通勤生活需求。縣府交通處表示，已向中央表達立場，請公路局協調業者不要停駛，或審慎評估其他可行替代方案，不能造成交通斷點。

    國道客運9028路線經蘇澳、冬山、羅東、五結，再上國五羅東交流道經國三到新店（大坪林），是宜蘭溪南地區民眾到新店主要交通路線；大都會客運以營運困難，向交通部公路局提出年底停駛結束營運。縣府交通處表示，若停駛，縣民到新店僅剩統聯客運從宜蘭轉運站發車一條路線，對溪南民眾相當不便，要趕來宜蘭搭車，交通時間將增加30至60分鐘。

    溪南民眾提出陳情，強調他們是一群每天靠著9028客運連接生活、家庭與工作的居民，得知可能停駛消息，心中充滿不安；9028是陪伴他們生活多年的「生命線」，是陪他們走過每天的路，不僅通勤通學，更是長輩往返新店慈濟、耕莘醫院最方便也最安心的交通工具。

    民眾提到，若9028消失，他們的生活會被迫影響，通勤成本增加，甚至無法繼續工作，孩子上課變得困難，長者、弱勢族群將影響就醫；他們理解路線經營困難，希望各單位能一起尋找替代方案、調整班次、改善調度，不是讓他們失去9028客運。

    議長張勝德接獲縣民陳情，籲請中央重視縣民通勤需求，勿草率停駛維繫家庭正常生活的生命線。他理解客運業者在營運成本不斷攀升的虧損困難，但政府應該還有可以努力維繫偏遠地區交通不中斷空間，例如黃金路線搭配虧損偏鄉路線一起營運，又或者由政府精算後給予補貼，讓業者能持續服務。

    縣府交通處表示，縣府向中持續表達縣民仍有一定通勤、通學基本需求，仍請繼續加強對客運業者協調，9028路線不能中斷，以維繫民眾使用公共運輸權益，若要停駛也要替代方案才能准大都會客運停駛，銜接公共運輸斷點。

    國道客運9028蘇澳到新店路線，大都會客運計畫年底停駛，民眾連署陳情。（議長張勝德提供）

    國道客運9028蘇澳到新店路線，大都會客運計畫年底停駛，民眾連署陳情。（議長張勝德提供）

