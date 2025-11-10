彰化毒雞蛋流向9縣市 石崇良：文雅畜牧場雞蛋產品全面下架

衛福部長石崇良表示，問題蛋相關檢驗時程、流向將由食藥署於下午召開記者會說明。（記者林志怡攝）

衛福部食藥署昨日晚間公布，彰化文雅畜牧場生產的4批雞蛋檢出殺蟲劑芬普尼殘留量超標，並緊急公佈需下架回收的9品項的雞蛋產品與批號，引起民眾不安。衛福部長石崇良說，已要求食藥署針對該農場生產的雞蛋產品不論批次全面下架，其他細節則預計在下午召開記者會對外說明。

食藥署昨日說明，彰化衛生局抽驗販售端「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，11月4日檢出芬普尼超標，該批雞蛋生產日期為10月23日，後又於11月8日發現同一農場10月27日、10月30日、11月3日生產的雞蛋同樣出現芬普尼超標情況，除彰化縣外，計有15萬顆問題蛋流往9縣市、9項市售包裝蛋品需下架回收。

石崇良說明，食藥署與各地衛生局聯合執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，屬例行性檢查，而這次發現芬普尼超標的問題蛋，相關詳細經過、影響範圍會由食藥署在下午召開記者會說明。

但石崇良表示，為避免問題產品持續流通，已要求食藥署針對該畜牧業者生產的雞蛋產品，不論批次全面採取預防性下架措施，並逐批化驗。

石崇良也強調，芬普尼並非養雞過程中可用的添加物質，由於案內牧場位於彰化縣，目前已由彰化縣衛生局釐清責任歸屬，後續會依據「食安法」開罰，依據樣態與罰則，可開罰6萬到2億。

