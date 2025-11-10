核心對流爆發！鳳凰重生再增強 未來24小時是關鍵

鳳凰颱風核心對流再度爆發，未來24小時有持續增強機會。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

鳳凰颱風受呂宋島地形破壞減弱，不過進入南海後開始進入重整，預估轉向北上途中還會再增強，未來24小時是關鍵。

根據中央氣象署觀測顯示，颱風鳳凰目前是中度颱風，今（10）日上午8時中心位置在北緯17度、東經119.2度，即在鵝鑾鼻南南西方570公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北轉北進行。鳳凰颱風中心附近最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑250公里、10級風暴風半徑80公里。

請繼續往下閱讀...

氣象署預估鳳凰颱風還有增強機會，中心附近最大風速有機會回到每秒40公尺，明（11日）上午才會再次減弱。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，鳳凰颱風開始進入重整階段，颱風中心核心對流開始爆發，將會再度增強，增強的幅度要看重整的進度而定，未來24小時北上的過程中非常關鍵、重要。

預估明午後通過東沙島以東，開始往台灣西南海域靠近時，由於海水熱焓量降低（所謂冷水坑），加上垂直風切變強，導致颱風強度會慢慢慢的減弱，靠近台灣陸地時，強度應可維持在輕颱中前段班；中南部沿海、平原空曠地區民眾切勿因為是輕度颱風，就輕忽強風的威脅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法