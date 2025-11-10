為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄興達港設臨時拆船廠沒跟地方講 海洋局長坦言疏漏、會再溝通

    2025/11/10 11:15 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員邱俊憲關注興達港設臨時拆船廠計畫，要求相關單位應主動到地方說明。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員邱俊憲關注興達港設臨時拆船廠計畫，要求相關單位應主動到地方說明。（記者王榮祥翻攝）

    高市議邱俊憲今質詢關切興達港設置臨時拆船廠計畫，質疑相關單位事先都沒在地方開說明會，引發基層質疑，海洋局長石慶豐答詢時坦言疏漏，強調會再溝通。

    高雄旗津拆船廠因抗議停工半年，前鎮漁港內停放近百艘老舊漁船待拆解，海洋局長石慶豐日前提到，依航港局政策，後續不在旗津拆船，中央已核定興達海基轉型臨時拆船廠。

    市議員邱俊憲今質詢時指出，他看到消息也接到地方詢問，結果花了好幾天，根本找不到關於興達港轉型臨時拆船廠的會議或公聽會資料，強烈質疑政府事前有跟地方溝通嗎？

    他進一步提醒，興達港週邊的茄萣鄉親，幾十年前就因為中央評估在興達規劃拆船區而強烈反彈，結果又聽聞中央已核定此案，心理一定很不舒服。

    邱俊憲說，拆船業至今仍屬高污染行業，不論怎處理、一定要跟地方說明，讓資訊透明公開，如果主管單位來硬的，相信後續會遇到不順遂的過程。

    石慶豐答詢說明，興達港臨時拆船廠初步先以港內16艘廢棄船舶為主，後續才會將前鎮部分船隻移過去處理，他坦言先前有些疏漏，後續會主動跟地方探詢、了解基層想法，並加強溝通。

