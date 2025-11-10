為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹東女路培訓計畫啟動 以女性視角導覽在地文化

    2025/11/10 11:18 記者廖雪茹／新竹報導
    「竹東女路導覽人員培訓計畫」，邀請在地婦女或對性別文化導覽有興趣者免費報名參加。（圖由新竹縣政府提供）

    為回應國家婦女館推動的性別地景計畫，新竹縣政府委託新竹縣南區婦女福利服務中心自11月15日起辦理「竹東女路導覽人員培訓計畫」，邀請在地婦女或對性別文化導覽有興趣者免費報名參加，期以女性視角重新詮釋竹東的文化與生命脈動。

    縣府社會處表示，竹東鎮坐落於新竹縣中部，是一座匯聚客家、原住民與新住民文化的多元城鎮。長久以來，竹東的女性在家庭、產業、教育與手作技藝等領域默默耕耘，她們的努力與智慧深深扎根於生活，卻常隱沒於日常之中，期待發展更多元「女力足跡」，讓更多人看見新竹縣女性的力量。

    培訓計畫預計15日起辦理「導覽人員培訓課程」，課程內容包含性別意識、地方文化導覽與實地解說技巧，透過分組實作與實地走讀，培力學員成為「說故事的人」，完成培訓並通過評核者，將獲頒導覽員證書。即日起至11月12日開線上報名，新竹縣南區婦女福利服務中心電話：595-6900。

