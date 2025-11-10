門診遭干擾醫師爆氣終身拒診 高市衛局：捍衛醫療安全與醫病尊嚴

高雄阮綜合醫院示意圖。（資料照）

高雄阮綜合醫院日前發生有女子闖入醫師門診，要詢問母親前一日看診的病情，被醫師以沒掛號拒絕後，竟嗆醫師缺錢，當事的黃姓醫師氣得發文要對該母女終身拒診。高雄市衛生局今（10）日重申依法捍衛醫療安全與醫病尊嚴之立場。

衛生局說明，針對非危急狀況下，如病患或家屬出現嚴重干擾門診秩序、辱罵醫師、或嚴重破壞醫病信任關係等情事，依《醫療法》第24條規定，醫師與醫療機構為維護醫療秩序與安全，得採取必要措施，以確保醫事人員執行業務時之安全。

請繼續往下閱讀...

同時，依《醫師法》第21條及《醫療法》第60條規定，醫師對「危急」病人負有「即時」救治義務，不得無故拒絕救治；然現行個案情節並未構成相關法條所定之要件。

衛生局強調，良好的醫病關係是提升醫療品質的重要基礎，但所有依法執業之醫事人員，均應受到法律保障與社會尊重。基於醫療平權原則，任何人不得以任何形式干擾醫療秩序、妨礙醫療行為或侵害其他患者就醫權益。

此事件是一名女子的母親前一天是由居服員帶來看診，隔日下午女子卻到門診外狂敲門要求黃姓醫師解釋病情，醫師告知她掛號才能進來，沒有病歷紀錄無法解釋病情，女子卻在門診外叫囂「醫師是很缺錢嗎？」「是要藉機跟健保局要錢嗎？」叫囂了1個多小時，醫師因看診一直被辱罵聲干擾和羞辱，氣炸要在病歷上加註記「此人與其母終身不得掛本人門診與收治住院於本人名下」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法