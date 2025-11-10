為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化問題雞蛋也流向中市 全聯及楓康門市下架接受退貨

    2025/11/10 10:44 記者蘇金鳳／台中報導
    楓康門市貼上問題雞蛋已下架且可退貨的公告聲明。（記者蘇金鳳攝）

    楓康門市貼上問題雞蛋已下架且可退貨的公告聲明。（記者蘇金鳳攝）

    中央食藥署昨指出彰化縣有雞農生產雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，約15萬顆並流向台中市、台南市、高雄市等9縣市的全聯、楓康等販售通路商，記者前往台中市全聯及楓康了解，都貼上公告表示配合衛生局預防性下架，也接受退貨。

    彰化文雅畜牧場生產的四批雞蛋經檢驗發現，農藥殘留「芬普尼代謝物」含量超標，約15萬顆，恐流向桃園、竹縣、台中、雲林、南投、嘉縣市、台南、高雄等其他9縣市，在全聯、楓康等通路商販售。

    由於有流向台中市的全聯及楓康，楓康門市的問題雞蛋全部下架，且在雞蛋區掛上公告，強調問題蛋已下架且接受退款，而全聯某一門市則是在門口貼上貨品下架且接受退貨的公告。

    楓康超市也發表聲明，相關的問題雞蛋已配合衛生局預防性下架，而各分局也會協助辦理退貨事宜；全聯也聲明，已依規定下架相關批號商品，消費者憑原交易完整發票，到原購物店辦理退貨。

    全聯在各門市貼上問題雞蛋已下架且接受退貨的公告。（記者蘇金鳳攝）

    全聯在各門市貼上問題雞蛋已下架且接受退貨的公告。（記者蘇金鳳攝）

    全聯表示，問題雞蛋都已下架，架上已無問題雞蛋。（記者蘇金鳳攝）

    全聯表示，問題雞蛋都已下架，架上已無問題雞蛋。（記者蘇金鳳攝）

    楓康超市表示，問題雞蛋都已下架，架上的雞蛋都是安全無虞，請消費者放心。（記者蘇金鳳攝）

    楓康超市表示，問題雞蛋都已下架，架上的雞蛋都是安全無虞，請消費者放心。（記者蘇金鳳攝）

