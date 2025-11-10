台灣也產奇異果 苗栗農改場曝完勝進口貨秘訣是「在欉紅」

台灣目前也有生產奇異果，主要產地都在海拔1千公尺以上的山區。（圖由苗栗農改場提供）

細心的民眾若有留意，發現市面奇異果不再都是進口貨，也有台灣生產的奇異果，台灣奇異果風味絕佳，還掛在枝頭上就被識貨的行家預定，農業部苗栗農改場表示，台灣奇異果風味好的秘訣就是「在欉紅」，香氣、甜度都可達最佳狀態。

台灣農民真的好強，也能在地生產本屬溫帶作物的奇異果，苗栗農改場表示，台灣奇異果主要生產在海拔1千公尺以上的區域，如苗栗大湖、新竹尖石、台中梨山等，國內栽種的奇異果都使用友善栽種方式，不用化學農藥與肥料，也因此台灣的奇異果洗乾淨後甚至可連皮一起食用。

苗栗農改場表示，進口的奇異果因必須長途運輸，因此都是7到8分熟度時就得採摘，台灣本地的奇異果則是可以讓果實在樹上達到9分熟或完熟的在欉紅，因此果實的糖度更高、果肉更細緻，酸甜比呈現黃金比例，風味和進口奇異果完全不同。

苗栗農改場表示，本土奇異果的採收時間與銷售模式不同，購買時果肉仍保有硬度，建議民眾可將其與會釋放乙烯的蘋果或香蕉一起放入紙袋中，置於室溫下，僅需1至3天，奇異果就會變軟，達到最佳口感；可用手輕輕按壓奇異果，當感覺果實有彈性時，即可食用，轉熟後的果實若未立即食用，可放入冰箱冷藏，低溫能延長保鮮期約1至2週，讓風味與口感保持在最佳狀態。

