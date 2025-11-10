遠百竹北店館內首立7米高耶誕樹 募新鞋送竹縣原鄉學童

遠東百貨竹北店首次打造7米高的耶誕樹，以璀璨燈光點亮冬夜，陪伴民眾迎接溫馨耶誕與新年到來。（圖由遠百竹北店提供）

年終歲末，遠東百貨竹北店首次打造7米高的耶誕樹，以璀璨燈光點亮冬夜，陪伴民眾迎接溫馨耶誕與新年到來，同時啟動「一募一鞋傳千里」公益活動，即日起至12月15日號召民眾捐贈全新球鞋，目標募集150雙，送給新竹縣五峰國小與錦屏國小的學童，期盼以愛心行動陪伴孩子們勇敢追夢！

遠百竹北許俊明店長指出，這次架設的耶誕樹是目前全國最高的室內耶誕樹，希望讓民眾感受過節氣氛，自11月1日發起的「一募一鞋傳千里」公益活動，迄今已募得逾百雙新鞋，感謝每位顧客成為孩子們成長路上最堅強的守護者，讓五峰國小與錦屏國小的學童開心穿新鞋。

適逢遠百竹北週年慶，首4日11月13日至16日推出限量「驚喜排隊禮」，凡於開店前排隊的前100名顧客即可獲得當日限定好禮，每人限領1份，數量有限、送完為止。此外，每日前500名入館民眾可獲得摸彩券1張，有機會抽中新款智慧型手機。

