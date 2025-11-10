澎湖離島警消合力裝填沙包 提供民眾防颱使用

望安警分局偕同消防人員裝填沙包，分送民眾防颱使用。（望安警分局提供）

鳳凰颱風持續進逼，根據NCDR預報路徑，澎湖縣進入暴風圈範圍時間落在12日上午至13日下午，位在澎湖南方海域的七美鄉、望安鄉各島受影響時間將拉長，澎湖縣政府警察局望安分局9日（週日）晚間7時提前召集各單位主管及二、三級離島分駐所所長，由分局長黃一航主持第一次防災整備會議。

澎湖縣政府已公告交通船週一至週三停航、週四則視天候狀況另行公告，面對颱風侵襲、各島之間交通中斷，除事前依照標準作業程序複式檢核，望安警分局長黃一航要求所屬幹部、同仁提前就戰鬥位置，在接下來的數日應謹慎以對、堅守崗位。

澎湖縣政府警察局長林温柔相當關切離島員警在風災期間執勤的安全，由於3級離島派出所或駐在所僅1至2位員警輪值駐守，黃一航透過視訊傳達期勉，也提醒各單位與島上友軍暢通聯繫、相互支應，員警需確保自身安全無疑慮，採取緊急必要行動、提供鄉親即時的協助。

根據盤點各駐地警用車輛油料、發電機燃料充足、運作正常，警察局已配給足量封鎖線、科技沙包，另望安警分局雙吉派出所進行中的新駐地工程則在上週先行防護，此外，廳舍頂樓排水孔、週邊水溝也都提前完成清淤工作。

由於鳳凰颱風來勢洶洶，望安鄉長許賢德領軍，望安警分局、消防分隊集結裝填500個沙包，今（10）日望安警分局協助鄉公所儘速發放民眾或載運備用沙包，同時，鳳凰過境期間也會更新災損、封鎖管制、即時通報修復，颱風過境後，盡速協助恢復家園。

望安警分局長黃一航，透過視訊會議與各離島派出所保持聯繫。（望安警分局提供）

