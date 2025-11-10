綠鬣蜥北移入侵 苗栗縣9鄉鎮市淪陷

農政單位人員捕捉入侵苗栗縣的綠鬣蜥。（苗栗縣政府提供）

臉書社群有民眾PO網最近在苗栗縣頭份地區發現大綠鬣蜥出沒，根據調查外來種綠鬣蜥入侵已向北延伸至苗栗縣，縣內從2020年迄今年已捕捉移除26隻，全縣18鄉鎮市有9鄉鎮市出現零星個體蹤跡，以頭份市移除個體最多，並鎖定頭份市中港溪、北坑溝、流東溪為高風險熱區，顯示苗栗縣已處於潛在危險邊緣，苗栗縣政府將建立通報與移除戰略，全力防堵入侵苗栗。

苗縣府農業處指出，屬外來種的綠鬣蜥，因繁衍能力強，在南部氾濫成災，個體也有向北移的趨勢，據苗縣府農業處統計，2020年至今年已捕捉移除26隻綠鬣蜥，主要零星出現在頭份、公館、苑裡、竹南、後龍、三灣、通霄、苗市、西湖等9鄉鎮市，以頭份市捕捉最多。近年來捕捉地點頭份市中港溪、北坑溝、流東溪；今年迄今已捕捉7隻綠鬣蜥。其中由專責人員捕捉5隻，民眾自行捕捉交付2隻。

苗縣府農業處研判綠鬣蜥入侵的路線，可能從南部野化熱區隨菜車或貨車棧板夾帶進入，2023年就曾當場查獲2隻綠鬣蜥藏在菜車內，因氣候暖化，天氣愈來愈熱，不排除綠鬣蜥開始落腳苗栗繁衍，惟目前僅零星個體出沒，尚未發現有固定族群繁衍，苗縣府農業處已嚴密監控、移除。

農政單位人員捕捉到的綠鬣蜥。（苗栗縣政府提供）

