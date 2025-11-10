追彰化芬普尼蛋污染源頭 農業部：飼料無檢出

農業部表示，彰化蛋雞場的飼料經檢驗並沒有檢出含有芬普尼，目前正準備進行環境採檢。（圖由高雄市衛生局提供）

彰化一蛋雞場生產的4批次雞蛋被檢出芬普尼含量超標，其中鋪貨到零售端約15萬顆，已緊急下架，外界指可能是飼料或環境使用消毒劑污染，農業部畜牧司今（10日）表示，經抽檢飼料並未含有芬普尼，是否為環境消毒劑污染今彰化地方已抽檢，結果近期就會出爐。

芬普尼禁止使用於蛋雞飼養中，彰化文雅畜牧場生產的部分批次雞蛋檢出含有0.03ppb的芬普尼，超出法規容許量的0.01ppb，已啟動源頭管制並下架，農業部畜牧司副司長周志勳表示，經抽檢飼料，並沒有含有芬普尼，另也針對該蛋雞場被封存的雞蛋抽檢，也未檢出芬普尼，到底為何該蛋雞場部分批次的雞蛋會檢出超標的芬普尼，還待進一步追查，彰化地方會再展開該蛋雞場的環境採檢，有確切結果就會立刻對外公布。

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，芬普尼藥劑早在8年前就禁止使用在雞隻，但芬普尼可用於環境消毒劑或清潔劑等，他表示就目前檢測出的藥劑殘留量來說極低，推測非常可能是部分批次的雞蛋被環境藥劑污染，也強調所有有問題的雞蛋都已經下架，目前的雞蛋都是安全的。

養雞協會稍後發布新聞稿指出，根據國際食品法典委員會資訊，芬普尼在雞蛋容許殘留量為20ppb，美國訂為30ppb，我國則訂為10ppb，確實超出國內標準，成年人每天則必須吃超過8顆芬普尼殘留雞蛋，才會超出每日容許攝入量，也指出我國自2022年1月起就針對所選雞蛋採取逐顆噴印溯源碼方式，進行雞蛋管理，這次雞蛋檢出超出芬普尼殘留量，就已立刻回收下架，應歸功於國內雞蛋有完整的溯源制度。

養雞協會也呼籲民眾對雞蛋有信心，也向國內蛋雞場呼籲，請勿將農藥、環境用藥或其他非法動物用藥用在雞隻，以免受罰並影響整體產業形象。

