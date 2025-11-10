為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鳳凰颱風環流與東北季風共伴效應 新北市府籲遠離山區、水域防災

    2025/11/10 09:58 記者吳仁捷／新北報導
    受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風形成共伴效應，新北市今天開始降雨，其中以北海岸及東側山區雨勢較為明顯，新北市政府、災害應變中心呼籲民眾避免上山、或接近水、海域，降低受災風險。（記者吳仁捷翻攝）

    受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風形成共伴效應，新北市今天開始降雨，北海岸及東側山區雨勢較為明顯，中央氣象署預測鳳凰颱風今日起朝台灣方向移動，受共伴效應達到最強，新北市降雨明顯，全市各地將發生大雨的機率，包括淡水、三芝、石門、金山、萬里北海岸等區，以及區瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來等6個山區，都可能出現可觀雨量，新北市政府、災害應變中心呼籲民眾避免上山、或接近水域，降低受災風險。

    新北市消防局表示，北部受上一波降雨，山區土石含水飽和，新北市新店區錦秀、碧瑤社區邊坡擋土牆坍塌，新北市消防局提前預警工務局，已提早啟動防颱整備作業，嚴防豪雨滲入覆土層引發二次災害，之前成災現場展開坡面掛網及噴漿等緊急防護措施，噴漿作業已在今天全數完成，也預先撤離保全戶收容；此外，新北工務局聯繫技師公會技師到場巡檢，專業評估，目前工區狀態、各項監測數值皆穩定，新北市政府為免連續降雨仍造成土石鬆軟，新北市政府提醒轄區內包含山坡地社區的各區公所勿掉以輕心，加強巡檢與留意。

    新北市消防局長陳崇岳呼籲，市民可隨時注意最新氣象資訊，盡量避免前往海邊或水域，上下班注意降雨與強風，而山區道路留意落石與坍方等潛在危險，低窪地區防範積淹水，建議駕駛人行經相關路段小心謹慎；適逢大潮，沿海浪高可達5米，提醒民眾勿前往北海岸及東北角觀浪。相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。

