鳳凰颱風來襲 台南善化溪尾排水改善完工全力因應

台南善化區溪尾排水護岸改善工程已經完工，全力因應「鳳凰」颱風的來襲。（南市水利局提供）

去年發生護岸崩落的台南善化區「溪尾排水」，市政府爭取經費進行改善，目前已經完工，有效提升防洪效益，全力因應「鳳凰」颱風的來襲。

溪尾排水為台南市公告區域排水，屬於曾文溪支流，去年水利局例行性巡查檢視時，發現部分既有護岸發生崩落現象，恐影響防洪能力，緊急應變。

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲積極向中央爭取改善經費，經濟部水利署補助1300萬元辦理「善化區溪尾排水2K+225上游左岸護岸應急工程」，希望能提升區域防洪效能。

水利局指出，溪尾排水為善化區主要排水系統，其主流下游起自與曾文溪匯流點，上迄至善化區東勢寮附近的鐵路涵洞，全長約10公里，持續推動整治，並針對人口稠密地區優先辦理護岸新建工作。

溪尾排水2K+230～410左岸鄰近善化區胡厝寮聚落的既有護岸發生崩落，去年10月，中央補助經費後，水利局積極趕辦。

溪尾排水左側護岸完成改善共110公尺，今年7月尚未完成時，適逢丹娜絲颱風、0802豪雨侵襲，就已成功通過考驗，顯示整建工程可有效提升溪尾排水的排洪效益，將低淹水風險，保障民眾生命財產安全。

黃偉哲強調，近年來，受到氣候變遷影響，極端降雨事件頻繁發生，導致災害範圍與程度較以往更為嚴重。治水工作為施政要務之一，改善淹水不分大小，都要求市府團隊務必秉持著「治水沒有最好、只有更好」的態度，全力以赴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法