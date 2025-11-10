為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲 台南善化溪尾排水改善完工全力因應

    2025/11/10 09:49 記者吳俊鋒／台南報導
    台南善化區溪尾排水護岸改善工程已經完工，全力因應「鳳凰」颱風的來襲。（南市水利局提供）

    台南善化區溪尾排水護岸改善工程已經完工，全力因應「鳳凰」颱風的來襲。（南市水利局提供）

    去年發生護岸崩落的台南善化區「溪尾排水」，市政府爭取經費進行改善，目前已經完工，有效提升防洪效益，全力因應「鳳凰」颱風的來襲。

    溪尾排水為台南市公告區域排水，屬於曾文溪支流，去年水利局例行性巡查檢視時，發現部分既有護岸發生崩落現象，恐影響防洪能力，緊急應變。

    市長黃偉哲積極向中央爭取改善經費，經濟部水利署補助1300萬元辦理「善化區溪尾排水2K+225上游左岸護岸應急工程」，希望能提升區域防洪效能。

    水利局指出，溪尾排水為善化區主要排水系統，其主流下游起自與曾文溪匯流點，上迄至善化區東勢寮附近的鐵路涵洞，全長約10公里，持續推動整治，並針對人口稠密地區優先辦理護岸新建工作。

    溪尾排水2K+230～410左岸鄰近善化區胡厝寮聚落的既有護岸發生崩落，去年10月，中央補助經費後，水利局積極趕辦。

    溪尾排水左側護岸完成改善共110公尺，今年7月尚未完成時，適逢丹娜絲颱風、0802豪雨侵襲，就已成功通過考驗，顯示整建工程可有效提升溪尾排水的排洪效益，將低淹水風險，保障民眾生命財產安全。

    黃偉哲強調，近年來，受到氣候變遷影響，極端降雨事件頻繁發生，導致災害範圍與程度較以往更為嚴重。治水工作為施政要務之一，改善淹水不分大小，都要求市府團隊務必秉持著「治水沒有最好、只有更好」的態度，全力以赴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播