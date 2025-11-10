台61線八里二匝道11/10-14夜間封閉施工 用路人提前改走替代道路

交通部公路局北區養護工程分局中和工務段將於11月10日至14日，每晚8時至翌日上午6時，封閉台61線南下4B八里二匝道進行光纜吊架施工，施工期間將實施夜間交通管制；圖為台61線施工管制示意圖。（翻攝公路局官網）

為維護道路品質並提升行車安全，交通部公路局北區養護工程分局中和工務段將於11月10日至14日，每晚8時至翌日上午6時，封閉台61線南下4B八里二匝道進行光纜吊架施工，施工期間將實施夜間交通管制，屆時請用路人改走替代道路，續行商港路接台15線南下，接回台61線。

北區養護工程分局指出，施工期間請用路人配合改道行駛，可續行商港路接台15線南下後再接回台61線。同時呼籲駕駛人行經該部段時，應減速慢行，遵循現場標誌及交管人員指示、提前改道行駛避開施工路段，以確保行車安全。

北區養護工程分局表示，相關道路資訊將透過交通廣播及資訊可變看板（CMS）即時發布，用路人可隨時留意最新交通狀況。民眾若需查詢施工或路況資訊，可上網至「公路局省道即時交通資訊網」，或撥打02-86875114與公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035洽詢。

