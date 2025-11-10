為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    壽山犬隻被領養罹犬小病死亡一週兩起 議員簡煥宗批把愛心當王八蛋

    2025/11/10 09:56 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員簡煥宗接獲兩起陳情，披露壽山收容所兩犬隻被領養後，六天內相繼死亡。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨籍高市議員簡煥宗陸續接獲兩起陳情，披露壽山收容所兩隻收容犬被領養後，一週內接連發病死亡，他強烈質疑收容所管理問題，是把愛心當王八蛋嗎？

    簡煥宗今質詢指出，今年7月間，有兩位民眾在網路上看到收容所志工PO出領養消息後，陸續前往收容所領養小狗。

    結果第一隻收容狗被領養後，飼主帶去動物醫院檢查後發現罹患犬小病，他立刻告知收容所，但收容犬隻仍於7月13日病死；第二隻狗在7月9日被領養，當天帶去動物醫院檢查後也發現罹患犬小病，隔天緊急送至夜間急診、急救無效死亡。

    簡煥宗強烈質疑收容所，流浪動物進收容所前是否有篩檢？收容期間有無謹慎觀察犬隻健康？被領養時有沒有再次檢查？他提到第二隻收容犬的領養者來自北部，自掏數萬元腰包醫治小狗，結果換來一場空跟傷心，「把人家愛心當王八蛋嗎？」

    動保處長葉坤松答詢指出，犬小病類似人類的急性腸炎疾病、傳播力很快，領養當下並無症況，可能是潛伏期，他還強調收容所一週至少清消一回，會針對這兩起事件全面檢討。

