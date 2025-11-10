為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    11月走進新北大漢溪除綠癌、手作DIY 守護生態濕地

    2025/11/10 09:44 記者黃政嘉／新北報導
    新北市府11月舉辦2場次活動，邀民眾走進大漢溪濕地參與移除外來入侵種植物。（取自「新北水漾」臉書）

    新北市府11月舉辦2場次活動，邀民眾走進大漢溪濕地參與移除外來入侵種植物。（取自「新北水漾」臉書）

    新北市政府高灘地工程管理處舉辦小小濕樂園系列活動，藉11月15日、29日2場次的綠色行動日－工作假期，邀請大、小朋友走進大漢溪濕地，從溼地導覽、噴霧繪畫，到參與移除外來入侵種小花蔓澤蘭，用實際行動守護綠地。

    小花蔓澤蘭被稱為「綠癌」，來自中南美洲，是破壞力十足的入侵種植物，因蔓延迅速、遮蔽陽光，讓原生植物無法生長，造成生態系統失衡，2場活動透過濕地導覽，帶民眾認識外來入侵種的祕密，也實際移除入侵植物，守護生態，另進行「噴霧藝術創作」，以色彩描繪植物影像，留下自然回憶，從自然中學習，從行動中成長。

    綠色行動日－工作假期2場次的活動時間為11月15日、29日的下午2點至4點，於大漢溪濕地生態廊道服務中心進行，活動開放線上（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4QmfreR9Zpz0YKpS1UKi7kzkMbL6-Gnmlx1AWg4iUti4qIg/viewform）報名至11月28日止，名額限100名。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播