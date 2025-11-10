雞蛋檢出芬普尼何去何從？2017彰化縣這樣做

因為有某家畜牧場雞蛋驗出芬普尼，這次要下架的就是畫面中蛋殼上溯源標示「I47045-251023C」的雞蛋。（資料照，彰化縣衛生局提供）

彰化縣文雅畜牧場生產的4批雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量不符合規定，食藥署估15萬顆待回收。而芬普尼超標雞蛋何去何從？根據彰化縣2017年的經驗，採用的是「堆肥法」，當時認為堆肥大約2個月時間，芬普尼會隨著時間分解、降低濃度到沒有，並會加入基質來稀釋。

彰化縣在2017年也驗出有芬普尼超標的雞蛋，當時的農委會確定銷毀方式後，縣府就把必須銷毀雞蛋運到堆肥場進行處理。當時用養菇的太空包木屑當作堆肥基材，把木屑圍成一個圈，再把雞蛋往下倒，如此才能避免蛋液外溢，最後再用小山貓把木屑進行全面性覆蓋，作業時間迅速只要大約5分鐘，就可以再進行其它雞蛋堆肥的銷毀作業。

當年銷毀芬普尼超標雞蛋作法，省力又省時，而彰化縣在2017年也被驗出戴奧辛超標雞蛋，銷毀作法比較費工，回收後以透過蒸氣加熱水煮的方式完成固化，後續將依焚化爐排程進行燒焚銷毀。當時考量是液體的生鮮雞蛋無法直接進入焚化爐銷毀，需依照環保署建議將雞蛋轉化為固體後，再進焚化爐銷毀，為了尋找有蒸爐設備的工廠也頗功夫，找到有閒置不用蒸爐的工廠，願意來蒸熟約4公噸的戴奧辛污染雞蛋，根據食安法規定，所有銷毀責任與成本由業者自行負擔。

彰化縣2017年驗出戴奧辛超標雞蛋，採用先蒸煮固化，再送入焚化場銷毀。（資料照）

彰化縣2017年驗出芬普尼超標雞蛋，當時採取堆肥法銷毀。（ 資料照，記者劉曉欣攝）

