    首頁 > 生活

    歲末公益週點亮孩子心願 葛朗集團邀民眾認捐禮物

    2025/11/10 09:36 記者廖雪茹／新竹報導
    歲末之際，新竹葛朗集團與新竹縣世光教養院、德蘭兒童中心以及橫山國中資源班攜手合作，邀請用餐民眾認養孩子們的心願卡禮物。（記者廖雪茹攝）

    歲末之際，新竹葛朗集團與新竹縣世光教養院、德蘭兒童中心以及橫山國中資源班攜手合作，邀請用餐民眾認養孩子們的心願卡禮物。（記者廖雪茹攝）

    歲末之際，新竹葛朗集團與新竹縣世光教養院、德蘭兒童中心以及橫山國中資源班攜手合作，將於11月23日至11月30日的公益週，邀請用餐民眾認養孩子們的心願卡禮物，每點亮一顆愛心，集團加碼回饋300元餐券，希望一同溫暖城市的角落。

    拙茁家園社工組長謝佩吟說，家園多數孩子的日常生活所需，長期都由機構透過外界募資支援，歲末之際，孩子們能夠親自寫下心願卡，實現「自己選想要的東西」，別具意義。在社工和老師們的從旁引導下，孩子思考自身需求，像是貼身衣物、保溫瓶、刮鬍刀、皮膚敏感適用的特殊口罩等，都是他們很想要的實用品。

    新竹在地葛朗集團長年投入社會公益，認為經營餐飲不只是提供食物，更是一場「分享」與「利他」的實踐。11月正逢為期1個月的14週年慶，除了旗下9個品牌推出優惠，更將週年喜悅延伸為社會關懷，以「節制」為名，在11月最後一個星期舉辦公益週，孩子們的心願卡將於各家店內展示，讓用餐民眾可認捐禮物。

    葛朗集團提及，公益週是以塔羅牌中的第14張大牌「節制」為靈感，象徵在變動的時代中，尋求內外在的平衡與和諧。葛朗希望以企業回饋社會的實際行動，在需要資源的時刻給予溫暖與關懷，感受生活的愛，讓這份正向的力量不斷循環。

    葛朗集團將於11月23日至11月30日的公益周，邀請用餐民眾認養孩子們的心願卡禮物，店家將加碼回饋300元餐券。（記者廖雪茹攝）

    葛朗集團將於11月23日至11月30日的公益周，邀請用餐民眾認養孩子們的心願卡禮物，店家將加碼回饋300元餐券。（記者廖雪茹攝）

