    生活

    高雄集團婚禮115對新人啟程 日籍網紅Mana與丈夫步入婚姻殿堂

    2025/11/10 09:37 記者陳文嬋／高雄報導
    日籍網紅Mana與老公Ian攜手邁入人生新篇章。（市府提供）

    日籍網紅Mana與老公Ian攜手邁入人生新篇章。（市府提供）

    高雄市集團婚禮昨於高雄火車站舉行，以「幸福圓舞曲」為主題，115對新人參加創新高，在眾人見證下幸福啟程，不乏美日等多國新人高雄牽手一生，日籍網紅Mana也與丈夫Ian攜手步入婚姻殿堂，場面溫馨感人。

    婚禮由市長陳其邁及高雄市議會議長康裕成分別擔任主婚人與介紹人，福證儀式一同啟動「幸福列車」幸福啟程，115對新人共同宣誓，正式成為夫妻，有來自美國、香港、越南、巴拉圭等，為愛遠渡重洋在高雄牽手一生，其中日籍網紅Mana也與丈夫Ian攜手步入人生新篇章，成為「高雄媳婦」；還有一對新人是台鐵員工，能在工作地點舉辦婚禮，覺得非常有意義，留下珍貴且特別回憶。

    陳其邁恭喜新人選擇高雄火車站作為婚姻起點，婚姻如同搭乘火車，需彼此陪伴、包容與信任，共同面對旅途中挑戰，雖然不見得每天甜言蜜語，但只要彼此信賴、支持與包容，這就是愛情的真諦。市府持續推動孕婦產檢交通券、生育津貼、公托等政策，並廣設公托據點，打造幸福城市，讓新人在高雄起家，共舞幸福圓舞曲。

    康裕成指出，婚姻如同雙人舞，需要彼此陪伴、傾聽與體諒，在一進與一讓之間找到幸福節奏，今年集團結婚人數再創新高，也象徵高雄幸福能量持續增加，持續打造幸福有愛城市。民政局贈送新人高雄復古唱片機與5000元實用家電禮券等，並抽實用家電等多項大獎，陳其邁更加碼10對新人高雄至東京雙人來回機票，得獎新人開心幸福與好運一同擁有。

    高雄集團結婚於高雄火車站舉行，115對新人幸福啟程。（市府提供）

    高雄集團結婚於高雄火車站舉行，115對新人幸福啟程。（市府提供）

    新人浪漫進場。（市府提供）

    新人浪漫進場。（市府提供）

    新人幸福擁吻。（市府提供）

    新人幸福擁吻。（市府提供）

