鳳凰來襲！今明北東共伴豪雨 週三、四颱風登陸中南部風雨最明顯

鳳凰颱風通過菲律賓進入南海，移動趨勢跟路徑終於大致底定，預估今晚（10日）發布海警，明（11日）陸警發布，今晚起北、東將有明顯共伴效應，嚴防豪大雨；週三（12日）晚間颱風中心可能登陸中南部，中南部風雨將十分明顯。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，鳳凰颱風進入南海後，繼續朝向西北西轉西北的方向移動，速度將逐漸減慢，海上颱風警報也可能在今晚發布。明開始轉北，朝向台灣海峽南部接近，下午有機會發布陸上颱風警報，速度也有逐漸加快趨勢；不過這兩天北上靠近台灣的過程因為大氣條件以及海溫的不適合，強度將呈現逐漸減弱的趨勢。

預估週三颱風將進入台灣海峽，速度持續加快，暴風圈接觸中南部陸地，傍晚到入夜鳳凰可能以輕度颱風的強度在雲林以南沿海登陸，登陸後將以繼續通過台灣上空進入東北部海面機會較高，如果移動速度快的話，有可能在週四（13日）凌晨到清晨這段時間就會進入東北部海面，可能已經減弱為熱帶性低氣壓，颱風警報也可望解除。

今起鳳凰颱風開始對台灣天氣產生影響，吳聖宇指出，今明受到東北季風以及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部將有明顯的降雨，尤其今晚到明白天期間形成共伴效應的條件會比較顯著，大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮甚至到台東北部一帶都要嚴防豪大雨出現的情況，中南部地區雖然受到山脈地形屏障，還沒有明顯的降雨，但是也會有局部短暫陣雨機會。同時在大陸高壓跟颱風之間有較明顯的氣壓梯度，各地沿海以及外島地區有8～10級或以上強陣風發生機會。

週三颱風本身環流靠近，傍晚到入夜颱風中心可能登陸，雖然強度會逐漸減弱，但是預期從清晨開始隨著暴風圈接觸陸地，台中以南地區的降雨會漸趨明顯，東半部受東南風迎風面的影響，也持續會有較明顯的雨勢，反而是在台中以北到大台北一帶可能受地形屏障作用，加上共伴效應的區域也北抬到北方海面，將有風雨減小的空窗期出現機會。

週三下午到傍晚、入夜這段期間颱風中心可能繼續靠近沿海，並且在雲林以南進入陸地，中南部風雨會達到最明顯的階段，尤其是中心登陸點附近及以南的區域，因此登陸點很重要，需要密切觀察，東半部持續有較大降雨，北部地區仍受地形屏障，風雨較小。週三深夜、週四凌晨這段期間颱風中心登陸後逐漸經過台灣上空，繼續進入東北部海面，強度持續減弱，預估中南部的風雨在週四清晨前可能還是會比較明顯，但隨著颱風減弱將會有慢慢變小的趨勢，花東地區則是會進入背風面，風雨有明顯減小的機會，北部、東北部在颱風過山、進入東北部海面的過程中，北風到西北風會逐漸進來，風雨又將逐漸增大起來，尤其山區（雪山西坡）雨量會逐漸累積，不過屆時颱風強度已弱，風雨雖然會再增大，但整體來說風雨的威力應該已經小了很多。

週四（13日）上午以後鳳凰颱風進入東北部海面，應該已經減弱為熱帶性低氣壓，後續繼續遠離，但是東北季風仍強，配合颱風殘餘的環流水氣，北部、東北部可能持續會有降雨，雪山西坡有較大的累積雨量，中北部沿海及外島地區仍有強陣風。整體風雨在週四晚間後會有繼續減小的趨勢。

週五（14日）到週末（15～16日）持續受東北季風影響，恢復典型的東北季風天氣型態，北部、東北部、東部有局部短暫陣雨，隨著水氣減少，降雨也可能會有越來越少的趨勢；中南部、東南部則是多雲或有陽光的天氣，中北部沿海、東南部及恆春半島沿海、外島地區仍持續有較強陣風發生機會。北台灣溫度較涼，其他地方日夜溫差較大。

