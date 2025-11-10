為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風進逼 台南農民搶收、台電備戰

    2025/11/10 09:13 記者王涵平／台南報導
    鳳凰颱風來襲，台電新營區處全力戒備，啟動盤點本處相關搶修人力、車輛機具、物料及通訊設備等整備工作。（圖由台電新營區處提供）

    鳳凰颱風來襲，台電新營區處全力戒備，啟動盤點本處相關搶修人力、車輛機具、物料及通訊設備等整備工作。（圖由台電新營區處提供）

    鳳凰颱風進逼，台電新營區處全力戒備，啟動盤點本處相關搶修人力、車輛機具、物料及通訊設備等整備工作；台南椪柑正值產季，果農忙搶收，希望將損失減到最低。

    新營區處也針對轄區內各變電所進行巡視，於颱風來襲前適時完成防水閘門裝設，並辦理線路特別巡視及對於過密、過高、偏重一側或電力線路沿線樹木進行防颱修剪，以全力待命備戰。處長黃啓通處長提醒民眾，包含陽台、窗邊、戶外插座應拔除電源、加強固定招牌看板並取下懸掛物、沿海養殖業者及偏遠山區民眾提早自備發電機或不斷電設備以防範災損，低窪地區及大樓地下室應加強防範淹水，並備置沙包或防水閘門等。另外，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電。

    台南是國內椪柑主要產區，白河、東山種植面積約900公頃，目前持續採收，產季約至11月底，產地價格仍看俏，農民為減少損失，趁著颱風來襲前加緊採收。農民指出，有些早生的椪柑，採收已接近尾聲，但因氣候暖化，今年果實普遍較小，多數椪柑也尚未採收，不過品質仍相當不錯，品嘗酸甜好滋味正當時。

    鳳凰颱風來襲，台南椪柑正值產季，果農忙搶收，希望將損失減到最低。（記者王涵平攝）

    鳳凰颱風來襲，台南椪柑正值產季，果農忙搶收，希望將損失減到最低。（記者王涵平攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播