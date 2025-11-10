鳳凰颱風外圍水氣移入 氣象專家：雨愈晚愈大、多地達豪雨等級

台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天迎風面降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，強度在大雨至豪雨等級之間。（圖擷自林老師氣象站臉書）

今天（10日）鳳凰颱風外圍環流及共伴效應逐漸增強，北部及東半部降雨加劇，南部地區及中部山區降雨亦逐漸明顯。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天迎風面降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，強度在大雨至豪雨等級之間；台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上強風。

林得恩今天在臉書「林老師氣象站」發布貼文稱，今天天氣受東北季風及颱風外圍環流水氣移入的影響，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，目前估計降雨強度在大雨至豪雨等級之間；其中，尤其是大台北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上發生的機會。

另一方面，林得恩指出，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；其中，苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有平均風有9級以上或陣風11級以上發生的機會。各沿海風浪也大，浪高可以來到3至5公尺左右，基隆北海岸、東半部、西南部、恆春半島沿海及澎湖也有長浪發生的機會。

