為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風外圍水氣移入 氣象專家：雨愈晚愈大、多地達豪雨等級

    2025/11/10 09:28 即時新聞／綜合報導
    台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天迎風面降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，強度在大雨至豪雨等級之間。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天迎風面降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，強度在大雨至豪雨等級之間。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    今天（10日）鳳凰颱風外圍環流及共伴效應逐漸增強，北部及東半部降雨加劇，南部地區及中部山區降雨亦逐漸明顯。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天迎風面降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，強度在大雨至豪雨等級之間；台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上強風。

    林得恩今天在臉書「林老師氣象站」發布貼文稱，今天天氣受東北季風及颱風外圍環流水氣移入的影響，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，目前估計降雨強度在大雨至豪雨等級之間；其中，尤其是大台北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上發生的機會。

    另一方面，林得恩指出，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；其中，苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有平均風有9級以上或陣風11級以上發生的機會。各沿海風浪也大，浪高可以來到3至5公尺左右，基隆北海岸、東半部、西南部、恆春半島沿海及澎湖也有長浪發生的機會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播