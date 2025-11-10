虎科大攜手台達斥資1600萬 培育智慧機電人才

虎科大學生演示智慧機電實驗室設備與系統功能。（虎尾科技大學提供）

虎尾科技大學智慧機電實驗室揭牌啟用，由學校斥資千萬元建置，台達機電捐贈總價600萬元智能機電設備，未來台達提供技術支援、業界講師與實驗資源，與虎科大共同規劃教學內容，培育智慧機電人才。

虎科大表示，台達機電捐贈的智能機電整合應用實務教學設備包括，可程式控制器、運動控制器、伺服控制驅動系統、智慧電表、機器視覺、數位雙生系統與垂直多關節機器人等高階設備，廣泛應用於智慧製造、機電整合、自動化與綠能管理等產業領域，提供虎科大師生最新的實作平台與實驗資源。

請繼續往下閱讀...

虎科大副校長方昭訓指出，雙方以培育智慧機電人才為目標，將由台達提供技術支援、業界講師與實習資源，與虎科大共同規劃教學內容，推動教研一體化發展，未來也將依產業趨勢提出研發與計畫合作需求，深化學研連結。

智慧機電實驗室將率先應用於工程與電資學院在機電整合與資通訊技術教學上，配合校內課程與資源整合推進，逐步擴展至管理學院、文理學院，協作具備跨域應用潛力的關鍵課程，也讓昂貴的教學設備能夠提供更多學生使用。

台達機電事業群副總經理蔡清雄指出，台達透過提供產業級設備與技術資源，增能教學設備，並與學校師生共同探索機電整合、智能控制與綠能管理等前瞻技術，期望培育具備跨域實作能力的未來人才，為產業注入新動能。

虎科大副校長方昭訓（右）與台達機電副總經理蔡清雄（左）簽署合作備忘錄，雙方攜手培育智慧機電人才。（虎尾科技大學提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法