為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風逼近 台東農改場提供各種作物減災之道

    2025/11/10 08:32 記者黃明堂／台東報導
    台東稻作進入採收期，成熟者應盡速收割。（記者黃明堂攝）

    台東稻作進入採收期，成熟者應盡速收割。（記者黃明堂攝）

    「鳳凰」颱風正逐漸接近，外圍環流與東北季風交互作用下，會帶來強風、豪雨，農業部台東區農業改良場請農友加強排水與田間防護，以減少損失。水稻已成熟者，建議即時收割；近收穫期，未能收割者，建議田區排水放乾，降低倒伏發生；低窪地區應注意排水，避免浸淹造成損害。

    果園應注意排水溝保持暢通，植株應立支柱固定，避免倒伏；迎風面架設防風網，抵禦強風減少倒伏及枝條折損。大目釋迦為冬期果果實生長期及秋期果採收期，可採收果實儘速採收。鳳梨釋迦正值果實生長期，中果期的果園，果實可先套蔬果套，並注意果實附近的枝葉修剪，避免果實擦傷。颱風後加強果園附近排水溝清理，以即時排水。

    颱風後倒伏植株不可立即扶正，以免根系受損，可以支架固定，於植株基部培土，地上部修剪枝葉。病枝、落果於災後應清除，並加強病蟲害管理。焚風發生時，果園可進行噴霧灌溉，增加空氣相對濕度及降低氣溫，減少幼果之傷害。

    柑桔類為掛果期或採收期，臍橙已近成熟果建議提早採收，果園迎風面架設防風網，可抵禦強風減少枝條折損。焚風發生時，立即啟動灑水設備降溫。樹豆正值營養生長期至開花期，應立支柱固定植株，避免植株倒伏，並注意田區排水，避免大雨造成積水。小米正值抽穗期至成熟期，田區四周以繩圍繞，緊貼植株，避免倒伏。洛神葵正值開花結果期，已達大果之果萼可提早採收。強降雨後田區應即時排水或抽水，減輕災害，並實施清園，清除枯枝敗葉，以避免孳生病原。畦面流失嚴重者，應加以培土。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播