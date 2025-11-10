鳳凰颱風逼近 台東農改場提供各種作物減災之道

台東稻作進入採收期，成熟者應盡速收割。（記者黃明堂攝）

「鳳凰」颱風正逐漸接近，外圍環流與東北季風交互作用下，會帶來強風、豪雨，農業部台東區農業改良場請農友加強排水與田間防護，以減少損失。水稻已成熟者，建議即時收割；近收穫期，未能收割者，建議田區排水放乾，降低倒伏發生；低窪地區應注意排水，避免浸淹造成損害。

果園應注意排水溝保持暢通，植株應立支柱固定，避免倒伏；迎風面架設防風網，抵禦強風減少倒伏及枝條折損。大目釋迦為冬期果果實生長期及秋期果採收期，可採收果實儘速採收。鳳梨釋迦正值果實生長期，中果期的果園，果實可先套蔬果套，並注意果實附近的枝葉修剪，避免果實擦傷。颱風後加強果園附近排水溝清理，以即時排水。

颱風後倒伏植株不可立即扶正，以免根系受損，可以支架固定，於植株基部培土，地上部修剪枝葉。病枝、落果於災後應清除，並加強病蟲害管理。焚風發生時，果園可進行噴霧灌溉，增加空氣相對濕度及降低氣溫，減少幼果之傷害。

柑桔類為掛果期或採收期，臍橙已近成熟果建議提早採收，果園迎風面架設防風網，可抵禦強風減少枝條折損。焚風發生時，立即啟動灑水設備降溫。樹豆正值營養生長期至開花期，應立支柱固定植株，避免植株倒伏，並注意田區排水，避免大雨造成積水。小米正值抽穗期至成熟期，田區四周以繩圍繞，緊貼植株，避免倒伏。洛神葵正值開花結果期，已達大果之果萼可提早採收。強降雨後田區應即時排水或抽水，減輕災害，並實施清園，清除枯枝敗葉，以避免孳生病原。畦面流失嚴重者，應加以培土。

