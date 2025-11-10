花蓮光復堰塞湖升級紅色警戒！台9線馬太鞍溪便道啟動警戒

颱風鳳凰逼近，「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」視水情不排除啟動緊急封閉措施。（記者王錦義攝）

颱風鳳凰逼近，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖警戒上午7點提升為紅色警戒。公路局東區養護工程分局指出，花蓮工務段已派員嚴密監看水情加強巡查與現場警示布設，視水情不排除啟動緊急封閉措施，未來將依馬太鞍溪上游雨量、堰塞湖水位變化及涵管水位監控管理值等，不排除宣布出不進禁止人車通行，請用路人隨時注意快訊並提前規劃替代道路。

公路局東工分局上午7點52分新聞稿指出，依據中央氣象署氣象情資受鳳凰颱風接近及東北季風增強影響，馬太鞍溪上游轉有陣雨發生，農業部林業及自然保育署於今（10）日7時發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，馬太鞍集水區未來24小時累積降雨預測402毫米將達紅色警戒標準。

請繼續往下閱讀...

公路局東工分局指出，花蓮工務段為維護用路人安全，「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」視水情不排除啟動緊急封閉措施，近端管制（堤頂處）在臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間封閉並維持淨空；封閉前由巡查人員確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯；遠端管制位在南北兩端主線銜接處設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄。

公路局建議改道路線如下，花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。工務段已派員加強巡查與現場警示布設，隨時啟動封閉措施。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息。

颱風鳳凰逼近，「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」視水情不排除啟動緊急封閉措施。（記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法