    生活

    台南飛鷹計畫+AI監控 露天燃燒陳情案大幅下降

    2025/11/10 07:19 記者蔡文居／台南報導
    南市環保局利用AI，辨識出圖中紅框的揚塵，甚至露天焚燒，全面提升稽查效能。（南市環保局提供）

    南市環保局利用AI，辨識出圖中紅框的揚塵，甚至露天焚燒，全面提升稽查效能。（南市環保局提供）

    為強化空氣品質管理、防堵露天燃燒，台南市環保局運用 AI 影像辨識系統及無人機，結合大數據分析與熱區監控，全面提升稽查效能。根據監測，已成功通報27件疑似露天燃燒或火警事件，相關公害陳情案件已較去年同期大幅下降。

    南市環保局表示，AI 系統結合高解析攝影機與演算法，針對農田、農廢堆置點、疑似燃燒熱點及公害陳情集中區進行全天候影像分析，能即時辨識煙霧、火點或異常熱源。一旦偵測異常，立即推播警示訊息至後台平台，供稽查人員確認並處理。

    同時，南市環保局也同步運用無人機加強高風險熱區巡查，並透過大數據分析，整合消防火警紀錄、環保公害陳情、歷年違規案件等資料，建立「公害熱區地圖」，作為巡查與資源調度依據，達到提早預警與精準部署的效果。

    南市環保局表示，根據監測數據，AI系統對大型露天燃燒辨識率達100％，中型燃燒約77％；自啟用以來，已成功通報27件疑似露天燃燒或火警事件。隨著上個月「無人機飛鷹計畫」上路，相關公害陳情案件已較去年同期下降約24％。

    環保局表示，每年9月至隔年5月空品不良季節，若遭查獲露天燃燒行為，最高可處3.3倍罰鍰。透過先勸導、再處分，希望在維護空品的同時，也協助農民與市民逐步轉向更友善的處理方式，共同守護台南的環境。

