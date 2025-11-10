台中燒廚餘！文山焚化爐負擔增百噸 里長憂心30年老爐會燒壞

台中市每天約近300公噸廚餘分送文山及后里焚化爐焚化。（台中市府提供）

活豬禁運禁宰解除後，養豬場仍禁廚餘餵養，台中市每天約近300公噸廚餘需額外去化，分送文山、后里垃圾焚化廠焚化，其中，文山焚化爐每天接收近70車次熟廚餘；附近的南屯區文山里長何中信說，垃圾車載「潘」（台語：廚餘）味道不好；春社里長李志洋也說，文山爐是「30年老焚化爐已過使用年限」，再燒含水廚餘可能提前報銷。

配合中央政策廚餘養豬禁令，台中每天焚化熟廚餘300公噸，至於生廚餘110公噸由外埔生質能源廠焚化發電，而自從爆發非洲豬瘟疫情以來，文山焚化爐沿途的文山里居民，忍受載「潘」車進出，味道很不好受；里長何中信表示，燒廚餘有在監控煙囪，是比較沒味道，不過，「潘」車進出味道很不好。

春社里長李志洋說，文山焚化爐已超過20年使用年限，進入汰換階段，多燒含水廚餘「爐子受得了嗎？」憂心提前報銷。

台中市環保局環境設施大隊大隊長蔡德一說，文山焚化爐每天約燒66車次、144噸熟廚餘，因應中央防疫應急處理，燃燒期間會控制爐溫、監測空汙排放，目前運作正常沒有故障，至於廚餘車會要求加強覆蓋，離場前也會清洗消毒，降低對鄰近文山里及沿路社區味道危害。

