高雄原民聯合豐年節好嗨 2天湧入10萬人次

高雄原民聯合豐年節兩天湧入逾10萬人次。（原民會提供）

TAKAO豐潮原住民族聯合豐年節11/8、11/9在衛武營都會公園舉行，原民樂舞競賽、各族文化展演、專業樂團演出，加上全國最大原民市集，累計2天吸引逾10萬人一起同樂。

高市原民會本屆原民豐年節安排高雄各原住民族群文化展演，及印尼峇里島和菲律賓樂舞，讓豐潮呈現更多元的文化色彩，並特地邀請阿爆與那屋瓦少女隊、舞炯恩、舞思愛及原住民樂團現場演出，成功炒熱全場氣氛。

請繼續往下閱讀...

同樣吸引全場眼球的還有舞都力樂舞競賽，傳統樂舞及原創熱舞讓族人展現爆發力，同時也透過傳統樂舞的競賽交流，不分年齡參賽，全族語呈現傳統歌舞，搭配道具服裝，以全國原住民族運動會規模辦理，達到文化傳承目的。

原民會指出，今年傳統樂舞競賽有8隊參賽，第一次參與的西拉雅族以木柵國小學生的美聲天籟獲評審青睞、拿下第二名，剛成立青年會的桃源區建山里派出青年軍參賽，透過布農族傳統歌謠、報戰功，將耆老教導的傳統，有自信於舞台完整呈現，成功拿下冠軍，榮獲10萬元。

現場規劃多達170攤的全國最大原住民市集，加上8攤原鄉烤豬主打烤豬派對，粗估2天湧入10萬人次。

高雄原民聯合豐年節節目精彩。（原民會提供）

高雄原民聯合豐年節好規劃原民樂舞競賽。（原民會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法