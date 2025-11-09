為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄原民聯合豐年節好嗨 2天湧入10萬人次

    2025/11/09 23:28 記者王榮祥／高雄報導
    高雄原民聯合豐年節兩天湧入逾10萬人次。（原民會提供）

    高雄原民聯合豐年節兩天湧入逾10萬人次。（原民會提供）

    TAKAO豐潮原住民族聯合豐年節11/8、11/9在衛武營都會公園舉行，原民樂舞競賽、各族文化展演、專業樂團演出，加上全國最大原民市集，累計2天吸引逾10萬人一起同樂。

    高市原民會本屆原民豐年節安排高雄各原住民族群文化展演，及印尼峇里島和菲律賓樂舞，讓豐潮呈現更多元的文化色彩，並特地邀請阿爆與那屋瓦少女隊、舞炯恩、舞思愛及原住民樂團現場演出，成功炒熱全場氣氛。

    同樣吸引全場眼球的還有舞都力樂舞競賽，傳統樂舞及原創熱舞讓族人展現爆發力，同時也透過傳統樂舞的競賽交流，不分年齡參賽，全族語呈現傳統歌舞，搭配道具服裝，以全國原住民族運動會規模辦理，達到文化傳承目的。

    原民會指出，今年傳統樂舞競賽有8隊參賽，第一次參與的西拉雅族以木柵國小學生的美聲天籟獲評審青睞、拿下第二名，剛成立青年會的桃源區建山里派出青年軍參賽，透過布農族傳統歌謠、報戰功，將耆老教導的傳統，有自信於舞台完整呈現，成功拿下冠軍，榮獲10萬元。

    現場規劃多達170攤的全國最大原住民市集，加上8攤原鄉烤豬主打烤豬派對，粗估2天湧入10萬人次。

    高雄原民聯合豐年節節目精彩。（原民會提供）

    高雄原民聯合豐年節節目精彩。（原民會提供）

    高雄原民聯合豐年節好規劃原民樂舞競賽。（原民會提供）

    高雄原民聯合豐年節好規劃原民樂舞競賽。（原民會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播