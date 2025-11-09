竹北學校公園用地變更「特色產業專用區」 民團：應作社福用途

新竹縣政府正在辦理「變更竹北（縣治附近地區）細部計畫（特色產業專用區土地使用分區管制要點）案」，原本的文小用地5及公園用地3已變更為「特色產業專用區」，引發公民團體熱議。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府正在辦理「變更竹北（縣治附近地區）細部計畫（特色產業專用區土地使用分區管制要點）案」，豆子埔溪畔原本的文小用地5及公園用地3已變更為「特色產業專用區」，引發公民團體熱議，抨擊縣府「低價跟人民取得土地，再變更成準商業用地」，且竹北迄今尚無社會住宅，建議變更為社會福利設施用地，與中央合作推動社宅或是老人住宅區。

此案自10月20日起，於竹縣府產業發展處及竹北市公所公開展覽30天，預計明（20）日下午2點，將在縣府前棟三樓第二會議室召開說明會。

產發處說明，此次變更未涉及使用分區及開發方式的變更，「特色產業專用區」使用分區經內政部審議通過並於2015年在竹北主計四通發布的分區名稱，採整體開發方式辦理。這次變更僅為財政處為配合後續發展需要，而提案增加容許使用項目；公民團體如認為不妥，請提出書面意見，以利提案單位研析並納入都委會討論。

台灣客社秘書長曾綉雅指出，這塊地原本以蓋國小的名義徵收，後變更為特色產業專用區，現在又要修改土地使用分區管制，變成可以蓋不動產租賃、餐廳、休閒產業等，幾乎等同於「準商業用地」。她痛批縣府用低價跟人民取得土地，再一次次變更，最後竟然成為準商業用地，未來縣府將設定地上權委外開發，實在不妥。

新竹縣社會住宅推動聯盟發言人蔡朝翔表示，竹北地區目前沒有社會住宅，且房價過高，年輕人購屋、租屋都不易，建議重新考量土地使用分區。建築師林志成也說，竹北是高度商業化的城市，卻缺乏照顧經濟弱勢族群的住宅。

曾綉雅、蔡朝翔和林志成都建議縣府，經由個案變更或第四次通盤檢討的機會，將「特色產業專用區」變更為社會福利設施用地，由國家住都中心興建只租不售的社會住宅或老人住宅，將竹北僅存完整的公有地，提供給買不起房或未來越來越租不到房的老人，實踐居住正義。

產發處說明，該「特色產業專用區」容許使用項目，原已包括文化創意產業、地方特色產業、及其他經縣都委會核准配合發展所需的相關設施，這次變更檢討欲增列包含支援性產業或設施：供產業發展所需的金融保險業、不動產業、住宿及餐飲業、運動、娛樂及休閒服務業，以及醫療保健業等，期增加複合型商業設施開發使用，補充地區生活機能，地盡其利。

