彰化驗出雞蛋殘留芬普尼 竹縣2超市同批號預防性下架

彰化查出雞蛋有農藥殘留，新竹縣衛生局7日獲報後，2超市預防性下架同批號雞蛋。（新竹縣衛生局提供）

新竹縣政府衛生局今晚表示，7日接獲彰化縣衛生局通報轄內楓康超市進貨疑慮蛋品，當日立即啟動預防性下架稽查，經盤點有2家楓康超市、進貨量合計1840顆，合計預防下架量260顆，後續相關疑慮產品也將一律預防性下架。

竹縣衛生局表示，彰化縣轄內的「鮮健蛋品洗選蛋」（白殼雞蛋）檢出「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」與規定不符案，並盤點下游廠商有楓康超市，新竹縣轄內楓康超市有進此批蛋品的門市分別為光明店（進貨量1640顆，預防下架量170顆）及嘉豐店（進貨量200顆，預防下架90顆）。

請繼續往下閱讀...

衛生局接獲通報後立即啟動預防性下架稽查，當日已完成蛋品下架，也持續追蹤查察相關預防性下架通知，後續相關疑慮產品一律預防性下架。

新竹縣衛生局7日啟動預防性下架稽查。（新竹縣衛生局提供）

彰化查出農藥殘留雞蛋，新竹縣衛生局7日立即完成預防性下架同批號雞蛋。（新竹縣衛生局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法