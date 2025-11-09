週一雨勢越晚越大！北部氣溫驟降 記得多保暖

明天東北部、東部及大臺北地區有局部豪雨等級以上發生的機率。（資料照）

週一基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯且持續。白天臺中以南高溫仍有30至32度，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整天氣溫介於22至24度左右。

中央氣象署預報，週一除了受東北季風影響外，還會再加上颱風外圍環流的影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯且持續，晚上開始容易有大雨或豪雨，尤其東北部、東部及大臺北地區有局部豪雨等級以上發生的機率，桃園以南地區也有局部短暫陣雨，其中桃園及高屏的降雨機率會比較高一些

氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整天氣溫介於22至24度左右，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫在竹苗及花東約26至28度，臺中以南高溫仍有30至32度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。

離島天氣部分，明日澎湖陰天，氣溫24至26度；金門多雲，氣溫21至25度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫19至21度。

至於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週一至週四各沿海平地及高山區皆有強陣風7-10級機會，而颱風雖由南方北上，但雨勢最顯著的地方則會是東部或至迎風北部山區，可達局部豪雨等級，西部隨為颱風直接通過，不過颱風北上過程將減弱且有機會受山脈屏障南風影響，降雨幅度都不是太顯著，以南部有大雨風險機會最高。提醒大家下週一起至週四受鳳凰颱風通過影響，氣象署發布颱風警報機率高且臺灣將有較顯著的風雨發生，請務必做好防颱準備持續關注最新預報，屆時劇烈天氣下外出也請保持警覺，注意自身安全。

針對中度颱風「鳳凰」，氣象署指出，其中心位置下午2時位於鵝鑾鼻南南東方820公里的海面上，向西北西轉北朝臺灣海峽前進，之後再轉東北通過臺灣，北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱；週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大臺北地區有局部豪雨等級以上發生的機率；週三隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩；由於此颱風北轉接近臺灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定，請留意氣象署的最新預報。

紫外線指數方面，週一基隆市、臺北市、宜蘭縣為低量級，其他縣市為中量級。

空品部分，週一受颱風外圍環流及東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

鳳凰颱風北上逐漸接近臺灣西南方。（擷取自中央氣象署臉書）

明日桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整天氣溫介於22至24度左右，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫在竹苗及花東約26至28度，臺中以南高溫仍有30至32度（擷取自中央氣象署網站）

週一基隆市、臺北市、宜蘭縣的紫外線為低量級，其他縣市為中量級。（擷取自中央氣象署網站）

明天空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

