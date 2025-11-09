為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣葉鼻蝠秘境遭突襲 彰化四面佛寺建「VIP室」擋鳳頭蒼鷹

    2025/11/09 20:49 記者劉曉欣／彰化報導
    鳳頭蒼鷹展現高超技巧，成功抓了一隻台灣葉鼻蝠就飛走，讓四面佛寺非常痛心。（王遠憲提供）

    鳳頭蒼鷹展現高超技巧，成功抓了一隻台灣葉鼻蝠就飛走，讓四面佛寺非常痛心。（王遠憲提供）

    彰化四面佛30多年來全力保護的台灣葉鼻蝙蝠祕境，遭到鳳頭蒼鷹突襲，展現猛禽高超技巧，成功抓了一隻就飛走，讓四面佛寺非常痛心，決定利用冬天蝙蝠遷移後修繕「五星級VIP隱密隔間」，終結老鷹抓蝙蝠的夢魘。

    彰化市政顧問王遠憲表示，台灣葉鼻蝠近3年來最大入侵者是黑眉錦蛇，去年則是遭到人為攻擊事件，今年11月7日下午卻是遇到台灣特有亞種的鳳頭蒼鷹突襲，讓台灣葉鼻蝠驚嚇過度，立刻另找掩體棲息。

    王遠憲說，廟方調閱監視畫面，見鳳頭蒼鷹剛好飛到四面佛寺、停在陽台女兒牆上，張望四周環境時，發現這群蝙蝠，隨即進行突襲。其實以前這群蝙蝠日間並不會在明顯區域睡覺，但因為原本2處棲所常被黑眉錦蛇偷襲，才會白天改聚集在這裡休息。

    王遠憲強調，為了避免猛禽鎖定目標再犯，只好從環境下手，打造更隱密的隔間，讓鳳頭蒼鷹看不到、黑眉錦蛇也爬不上來的安全密室，守護住這處難得的台灣葉鼻蝙蝠秘境。

    台灣葉鼻蝙蝠是台灣特有種，也是台灣產翼手目中體型最大的食蟲蝙蝠，選在四面佛秘密基地做為夏棲地，正因為這裡附近有石牌坑親水步道營造乾淨水源與覓食環境，入冬則是飛往南投的冬棲地。由於蝙蝠被視為福鳥，四面佛寺多年來都是極力保護。

    彰化四面佛30多年來全力保護、有600隻的台灣葉鼻蝙蝠秘境，遭到鳳頭蒼鷹突襲，（王遠憲提供）

    彰化四面佛30多年來全力保護、有600隻的台灣葉鼻蝙蝠秘境,遭到鳳頭蒼鷹突襲,（王遠憲提供）

