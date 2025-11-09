雞蛋驗出芬普尼 彰縣衛生局：台灣首次以溯源碼揪出問題蛋

台灣首次以溯源碼追查到食安問題蛋，上排數字是畜牧場代號，下排數字是包裝日期與生產方式。251023C就是2025年10月23日包裝，C代表的是一般籠飼生產。（彰化縣衛生局提供）

別小看這幾個數字！彰化某畜牧場生產的4批雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量不符合規定，食藥署估15萬顆待回收，並緊急公布相關產品溯源碼。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這是台灣首次用雞蛋溯源碼追出食安問題蛋。

葉彥伯指出，台灣在2017年傳出芬普尼雞蛋，後續展開禁用芬普尼在飼料與除草劑，後來也推動雞蛋溯源碼，也就是洗選蛋上都會有噴印2排字，上排是溯源編號，也就是代表所來自的畜牧場，下方一排則是包裝日期加上生產方式，舉例來說「251023C」，就是2025年10月23日包裝，C代表的是一般籠飼生產。

葉彥伯強調，雞蛋的溯源碼就好比是雞蛋的批號身分證，因此，這次要下架的就是溯源標示「I47045-251023C」，一清二楚。因為採取預防性動作，也就是同時生產包裝的同一批號通通先下架，如果民眾買回家，趕快看看家中的雞蛋，如果溯源碼跟下架標示相同，就退回原購買地點即可。

不過，葉彥伯指出，這次是配合中央進行抽驗發現雞蛋驗出芬普尼，馬上請動防所進行移動管制，同步在洗選蛋場查驗，查驗10多件當中，只有2件超標，其餘沒問題，確認畜牧場不是污染源，懷疑有其他因子的可能。因此，下架15萬顆雞蛋並非全部都有問題，而是同批號的預防作為。

農業處強調，本案非「彰化優鮮」廠商，呼籲民眾多多選購「彰化優鮮」產品。

違規蛋品應下架回收之蛋品溯源編碼為「I47045」，包括市售包裝蛋品：

*四日鮮蛋/10粒裝：有效日期114.11.23（I47045-251103C）。

*巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.08（I47045-251103C）。

*大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.27（I47045-251023C）。

大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.01（I47045-251027C）。

大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.04（I47045-251030C）。

大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.08（I47045-251103C）。

*悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.11（I47045-251023C）。

*富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.21（I47045-251023C）。

富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.28（I47045-251030C）。

*初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.21（I47045-251023C）。

*四季巨蛋（白殼）/10粒裝：有效日期114.11.21（I47045-251023C）。

*香草園洗選蛋/10顆：有效日期114.11.25（I47045-251027C）。

香草園洗選蛋/10顆：有效日期114.12.02（I47045-251103C）。

*鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.01（I47045-251027C）。

鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期 114.12.04（I47045-251030C）。

鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.08、（I47045-251103C）。

彰化某畜牧場生產的4批雞蛋，經檢驗發現芬普尼代謝物含量不符合規定，已通知下架回收。（彰化衛生局提供）

雞蛋溯源碼就如同雞蛋的批號身分證。（彰化衛生局提供）

