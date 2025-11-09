為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雞蛋驗出芬普尼 彰縣衛生局：台灣首次以溯源碼揪出問題蛋

    2025/11/09 20:09 記者劉曉欣／彰化報導
    台灣首次以溯源碼追查到食安問題蛋，上排數字是畜牧場代號，下排數字是包裝日期與生產方式。251023C就是2025年10月23日包裝，C代表的是一般籠飼生產。（彰化縣衛生局提供）

    台灣首次以溯源碼追查到食安問題蛋，上排數字是畜牧場代號，下排數字是包裝日期與生產方式。251023C就是2025年10月23日包裝，C代表的是一般籠飼生產。（彰化縣衛生局提供）

    別小看這幾個數字！彰化某畜牧場生產的4批雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量不符合規定，食藥署估15萬顆待回收，並緊急公布相關產品溯源碼。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這是台灣首次用雞蛋溯源碼追出食安問題蛋。

    葉彥伯指出，台灣在2017年傳出芬普尼雞蛋，後續展開禁用芬普尼在飼料與除草劑，後來也推動雞蛋溯源碼，也就是洗選蛋上都會有噴印2排字，上排是溯源編號，也就是代表所來自的畜牧場，下方一排則是包裝日期加上生產方式，舉例來說「251023C」，就是2025年10月23日包裝，C代表的是一般籠飼生產。

    葉彥伯強調，雞蛋的溯源碼就好比是雞蛋的批號身分證，因此，這次要下架的就是溯源標示「I47045-251023C」，一清二楚。因為採取預防性動作，也就是同時生產包裝的同一批號通通先下架，如果民眾買回家，趕快看看家中的雞蛋，如果溯源碼跟下架標示相同，就退回原購買地點即可。

    不過，葉彥伯指出，這次是配合中央進行抽驗發現雞蛋驗出芬普尼，馬上請動防所進行移動管制，同步在洗選蛋場查驗，查驗10多件當中，只有2件超標，其餘沒問題，確認畜牧場不是污染源，懷疑有其他因子的可能。因此，下架15萬顆雞蛋並非全部都有問題，而是同批號的預防作為。

    農業處強調，本案非「彰化優鮮」廠商，呼籲民眾多多選購「彰化優鮮」產品。

    違規蛋品應下架回收之蛋品溯源編碼為「I47045」，包括市售包裝蛋品：

    *四日鮮蛋/10粒裝：有效日期114.11.23（I47045-251103C）。

    *巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.08（I47045-251103C）。

    *大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.27（I47045-251023C）。
    大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.01（I47045-251027C）。
    大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.04（I47045-251030C）。
    大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.08（I47045-251103C）。

    *悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.11（I47045-251023C）。

    *富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.21（I47045-251023C）。
    富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.28（I47045-251030C）。

    *初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.21（I47045-251023C）。

    *四季巨蛋（白殼）/10粒裝：有效日期114.11.21（I47045-251023C）。

    *香草園洗選蛋/10顆：有效日期114.11.25（I47045-251027C）。
    香草園洗選蛋/10顆：有效日期114.12.02（I47045-251103C）。

    *鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.01（I47045-251027C）。
    鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期 114.12.04（I47045-251030C）。
    鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.08、（I47045-251103C）。

    彰化某畜牧場生產的4批雞蛋，經檢驗發現芬普尼代謝物含量不符合規定，已通知下架回收。（彰化衛生局提供）

    彰化某畜牧場生產的4批雞蛋，經檢驗發現芬普尼代謝物含量不符合規定，已通知下架回收。（彰化衛生局提供）

    雞蛋溯源碼就如同雞蛋的批號身分證。（彰化衛生局提供）

    雞蛋溯源碼就如同雞蛋的批號身分證。（彰化衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播