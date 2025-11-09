為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    持續到週四！北投強風特報 可能出現8級以上陣風

    2025/11/09 19:21 記者董冠怡／台北報導
    中央氣象署針對台北市北投區，發布陸上強風特報。（圖擷取自中央氣象署官網）

    台北市災害防救辦公室今晚表示，受東北風明顯偏強及「鳳凰」颱風外圍環流影響，中央氣象署針對台北市北投區，發布陸上強風特報，有機會出現8級以上陣風，目前評估強風特報將持續至13日週四颱風影響結束為止，並已再次通報相關單位，加強整備應變作為。

    災防辦指出，工務局轄下各處加強防颱工作及機具人員整備，公園處巡轉修剪及維護市區行道樹、公園、廣場等地樹木，教育局所屬學校及各局處加強穩固權管樹木；觀傳局及媒體事務組加強宣導，應將居家窗台、陽台放置的物品、植栽等裝飾物加固或移除。

    災防辦提到，建管處需加強向民眾宣導招牌鐵皮加蓋，提醒可能造成的公安危險與後續衍生的民、刑事責任；都發局、工務局及勞動局要求各建築與施工工地廠商，加強穩固圍籬、帆布、廣告招牌、施工吊塔車及其他設施，戶外配（變）電所周遭帆布及廣告物，應列為重點加強宣導防範。

    此外，高處作業如屋頂修繕、模板組立、鋼構組配、冷氣及鐵窗安裝等，勞動局需提醒業者及勞工注意作業安全，必要時應依規定暫停作業。

