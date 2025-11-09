為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰還沒到共伴先發威！北、東「紅紫爆」 這些地區恐劇烈降雨！

    2025/11/09 19:56 即時新聞／綜合報導
    鳳凰颱風將來襲。（資料照）

    鳳凰颱風將來襲。（資料照）

    颱風論壇分享今晚至週二白天各地定量降水預報圖，週二北部、東半部一片紅爆、紫爆。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

    颱風論壇分享今晚至週二白天各地定量降水預報圖，週二北部、東半部一片紅爆、紫爆。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

    〔即時新聞／綜合報導〕目前強度為中度颱風的「鳳凰」，預計週二（11日）北轉朝台灣靠近，其外圍環流將率先與東北季風「聯動」。有專家分享今晚至週二白天各地定量降水預報圖，提醒北部、東半部均有劇烈降雨機會。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晚分享未來48小時定量降水預報，可以看到週二鳳凰往台灣靠近時，北部、東半部一片紅爆、紫爆。颱風論壇指出，鳳凰外圍環流與東北季風的共伴效應將會率先發威，「東北季風逐漸增強，週一（10日）鳳凰颱風穿越菲律賓進入南海後，颱風東南暖濕氣流與東北季風率先在東部海域交會，宜花東開始容易下大雨。」

    隨著颱風北上過程中，週二是共伴效應發生，位置也會逐漸往北移動，擴及台灣東北側及東側，這天也會是共伴最明顯時刻，「基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮、台東，均有劇烈降雨的機會，小心災害發生。」

    颱風論壇最後表示，週三（12日）颱風更往台灣陸地靠近後，共伴效應的位置繼續北推到北部海面或東海，影響台灣天氣的將以颱風環流為主，共伴效應的位置會隨著颱風位置而改變。

    相關新聞
    生活今日熱門
