彰化田中馬驚魂！無呼吸心跳搶回1命 昔捐300萬+參賽號88888

張男參加10公里組，在距離終點僅700公尺時突然昏倒，失去呼吸心跳，幸有民眾第一時間替他實施CPR。（民眾提供）

田中馬拉松百萬贊助商老闆跑到昏倒，搶救後奇蹟生還，其參賽號碼88888（紅圈處），被人直呼「超吉利」。（民眾提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕「2025台灣米倉田中馬拉松」今（9）日熱鬧登場，卻傳出驚險插曲！一名62歲張姓男子參加10公里組，在距離終點僅700公尺時突然昏倒，失去呼吸心跳。幸有民眾第一時間替他實施CPR，消防人員趕抵後接手急救與電擊，終於讓他恢復心跳與意識，緊急送醫後撿回一命。

更令人訝異的是，這名張姓跑者竟是上市公司董座，連續三年捐款百萬贊助田中馬，本次參賽號碼更是象徵好運的「88888」。地方人士直呼，「真是做好事有好報！」

彰化消防局表示，上午8點58分接獲通報，有跑者倒地失去意識。田中消防隊趕到時，張男已呈現OHCA（無呼吸心跳）狀態，所幸熱心民眾持續急救，消防人員接手以AED電擊後恢復心跳。送至田中仁和醫院時張男已恢復意識，初步研判為急性心臟問題，後轉送秀傳醫院觀察，院方指出他有心律不整情形，目前狀況穩定。

據了解，張姓董座平時熱愛運動，也鼓勵員工一起參與，今年仍帶隊報名田中馬。巧合的是，他的兒子也陪同參賽，過去曾兩度駕駛名車發生意外，皆驚險脫困，讓這對父子的「強運」事蹟再添一筆。

